האמן והיוצר עמירן דביר מרגיע קצת את האנרגיות לקראת "הימים הנוראים" ומשיק היום ארבעה סינגלים לרדיו.

"הניסים הגדולים" שיר קומזיץ בליווי תלמידי ישיבת וולוז'ין.

"וכשתגיע השעה" שיר חופה מרגש שהקליטו עמירן וישי לפידות במסגרת להקת "יא בה יא".

"The Way It Is" שיתוף פעולה עם היוצר קן ברג'ס שהלחין וכתב על המלאכים ששומרים עליו מאז שהתגייר.

"בס"ד אני יהודי" קליפ סלולארי לשיר שיצא באלבום האחרון "זה הזמן"