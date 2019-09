קובי אלירז מודאג: "ייתכן שרוצים לתת לפלסטינים יותר ממה שיש להם" יועץ שר הביטחון להתיישבות לשעבר מתייחס למפה שפרסמה מפלגת 'ימינה' וקורא לשמור על משילות ישראלית מלאה בשטחי C. ניצן קידר ,

קובי אלירז המפה שפרסם נפתלי בנט מעוררת סערה במערכת הפוליטית. קובי אלירז, יועץ שר הביטחון לשעבר, אומר שהמפה צריכה להילקח בעירבון מוגבל גם להדליק נורות אדומות. "לא נראה לי שזו מפה שהיא סוג של הדלפה מפורום שדן בתכנית המאה. עבדו כאן בשיטה כזו: שמעו מה ראש הממשלה הצהיר ומכלל לאו הבינו הן. זה סוג של השערה שאינני יודע כמה ניתן לבסס עליה הכל", אומר אלירז לערוץ 7. הוא מוסיף כי הפרטים של עסקת המאה נשמרים בסודיות רבה ולא משותפים בשום פורום, למעט ראש הממשלה ועוד שניים-שלושה אנשים. "יש סוג של דאגה בלהביט במפה הזו, ולהבין מכוח מה שראש הממשלה אמר על הצהרתו לגבי החלת ריבונות, מה הצד השני מקבל". יכול להיווצר כאן מצב שיהיו יישובים מבודדים שמוקפים בפלסטינים? "אני מקווה מאוד שזה לא יקרה. אני חושב שלפחות שטח C, שנמצא באחריות ישראלית מלאה, צריך להישאר כך. לדעתי ככל שאנחנו ננהל את השטח בהיבטים של תשתיות, מים, חשמל, גז, תחבורה וכבישים - גם הפלסטינים ירוויחו מזה. צריכים קודם כל למשול ולנהל בשטח. צריך לדבוק במצב שבו שטח C נשאר במשילות ישראלית מלאה". "לגבי החלת ריבונות יש הרבה מאוד שאלות שעולות ולא נתנו עליהן תשובות ברורות. הצורך הוא משילות תחילה, קודם כל להגביר משילות ולשמור על השטחים הפתוחים בשטח C בשליטה ישראלית ודווקא ריבונות לא בהכרח כשלב ראשון. ודאי שאני מברך על ריבונות בבקעת הירדן, כי זה מגדיר לראשונה את הגבול המזרחי ואת גבולות הקבע, אבל ביתר השטח לא הייתי ממהר להצהיר הצהרות אלא קודם כל משיג משילות בשטח". מדוע הפלסטינים רוצים דווקא את השטח הזה? "בתכנית השלבים שלהם, אחרי שהם קיבלו את A ו-B הם רוצים גם את שטח C בריבונות ושליטה מלאה שלהם. הם ממוקדי מטרה להשתלט על השטח. לצערי, לנוכח התכנית האופרטיבית שלהם שאנחנו רואים אותה בפועל בשנים האחרונות, מדינת ישראל לא עושה מספיק כדי לעצור את הדבר הזה. זה באמת מדאיג". יכול להיות שתכנית אמריקנית תקבע בשבילנו גבולות? "יש ממה לחשוש ברמה שייתכן שרוצים לתת לפלסטינים יותר ממה שיש להם, יותר ריבונות או שטחים נוספים גם באזור C. זה פחות טוב מבחינת מדינת ישראל. לא סתם היא שמרה על השטחים הללו כהוויתם כולל גב ההר, הצירים המרכזיים שמחברים אותנו לבקעת הירדן ועתודות השטחים שנצרכות לנו. זה שיקול חשוב למדינת ישראל. "אני מקווה שלא מוותרים והמפה שהציג בנט היא לא אחד לאחד. ככל שיסבירו גם לצד האמריקני וגם לצד הפלסטיני שזה אינטרס של כל הצדדים שהשטח יישמר תחת משילות מלאה ישראלית, כולם ירוויחו".