דורשים מהאיחוד האירופי שקיפות אנשי רגבים יצאו לסדרת פגישות בפרלמנט האירופי, בדרישה מהאיחוד לפעול ביו"ש בשקיפות ולחדול ממימון פעילות בלתי חוקית של הרש"פ. ערוץ 7 ,

צילום: רגבים אנשי רגבים עם ברט-ג'אן רוסיין, חבר הוועדה לענייני חוץ בפרלמנט האירופי אנשי תנועת רגבים קיימו סדרת פגישות עם חברי הפרלמנט האירופי במטרה לעצור את הסיוע המאסיבי של האיחוד לבניה הבלתי חוקית ולהשתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי C בניסיונות להקמת מדינה פלסטינית דה פקטו בשטח. סדרת הפגישות הראשונה, שהתקיימה בעזרתה של ג׳ני אהרון - הלוביסטית הפרו ישראלית היחידה בפרלמנט האירופאי - כללה מפגשים, שיחות ותדרוכים עם כ-15 חברי פרלמנט, מהם חברי ועדת חוץ, חברי הוועדה לפיקוח תקציבי, חברי הועדה לענייני ישראל, חברי פרלמנט וממשלה במדינות החברות באיחוד, לצד פגישות עם עיתונאים. המאבק של תנועת רגבים להפסקת ההתערבות הזרה של מדינות אירופה בכל הנעשה במדינת ישראל עולה מדרגה, לאחר שבחודשים האחרונים חשפה התנועה את היקף הבניה הבלתי חוקית המתרחשת מדי יום ביהודה ושומרון, לאור חזונו של סלאם פיאד, ראש הרשות הפלסטינית לשעבר, שקידם הקמה בשטח של מדינה פלסטינית באופן לא חוקי. בעשר השנים האחרונות נבנו בשטחי C כ-30,000 מבנים בלתי חוקיים ובוצעה "השתלטות חקלאית" בחסות הרשות הפלסטינית על מאות אלפי דונמים באזורים אסטרטגיים. הכספים הזרים המוזרמים לרשות הפלסטינית על ידי האיחוד האירופי וממשלות זרות, קובעים עובדות בלתי הפיכות בשטח ומאפשרים להשתלטות להתקיים על ידי תשלום לחקלאים הפלסטינים, מימון השתילים וחומרי הבניין ועוד. "חברי הפרלמנט, מכל רחבי אירופה, הופתעו לראות מה קורה בשטח, לאחר ששנים הכירו את הסיפור מצד אחד בלבד", מספרת נעמי קאהן, מנהלת המחלקה הבינלאומית בתנועת רגבים. "לאחר שקיבלו את המידע מזווית אחרת הם התפלאו לגלות עד כמה עמוקה וקשה התערבותו של האיחוד האירופי בכל הנעשה בשטחי C ביהודה ושומרון. הם הבטיחו לפעול בעניין ולדרוש מהאיחוד האירופי שקיפות מלאה לגבי הכסף שמועבר לרשות הפלסטינית במסווה של סיוע הומניטרי". לדבריה, "ממשלת ישראל חייבת לפעול בצורה נחושה מול ממשלות זרות בדרישה לסגירת ברז הכספים שמנסה לשנות את המציאות ולקבוע עובדות בשטח".