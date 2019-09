טיה ופיי הן הזוכות בגמר העונה השביעית של "המירוץ למיליון"

העונה השביעית של "המירוץ למיליון" בהנחיית רון שחר בערוץ רשת 13 הגיעה הערב (ראשון) לסיומה.

טיה ופיי הגיעו ראשונות אל נקודת הסיום והוכיחו שלא משנה כמה עצורים ופרסות המשחק הציב מולן, בזכות החברות החזקה והכוח הנשי אפשר להגיע רחוק ולזכות במיליון ש''ח.

למקום השני הגיעו קארין ואריאל שהוכיחו שגם במצבי לחץ ומצבי קיצון בעזרת זוגיות חזקה, אהבה ודאגה הדדית אפשר להגיע רחוק.

למקום השלישי הגיעו יצחק וחביב שהוכיחו שבעזרת הומור, שמחת חיים וחיבור מבטן שגרם להם להתנהל כאחד, אפשר להגיע רחוק.

במהלך הגמר שהתקיים בפיליפינים, הגיעו הזוגות אל מגדל טראמפ - אחד מגורדי השחקים הגבוהים במנילה המתנשא לגובה 280 מטרים, שם התמודדו עם משימת הגמר הקשה ביותר בתולדות המירוץ למיליון.

טיה ופיי: "אנחנו שמחות ומתרגשות מהזכייה, הדבר שמבטא הכי טוב את התחושה שלנו זה משפט שאמרנו לאורך המירוץ, nothing can stop us we are all the way up. זה המוטו שליווה אותנו לכל אורך המירוץ ואכן נלחמנו ונאבקנו ושמחנו לאורך התחרות עד שהגענו למטרה שלנו.

''אנחנו רוצות להודות למשפחת "המירוץ למיליון", למשפחת "רשת 13", למתמודדים המדהימים שליוו אותנו בזמן המירוץ ובעיקר תודה רבה לאנשים בבית שהביעו את תמיכתם בכל דרך אפשרית, נכנסתם לנו ללב וכמובן למשפחה ולחברים שלנו שאף פעם לא הפסיקו להאמין ולתמוך בנו''.

ממוצע צפיית הלייב של העונה השביעית של "המירוץ למיליון" עומד על 13.4, לא כולל משדר הגמר ששודר הערב.

כל פרק של "המירוץ למיליון" הוסיף בממוצע עד כ- 3 נקודות רייטינג בצפייה נדחית כך שממוצע העונה עומד על 16.5. מדובר בהשלמת הצפייה הגבוהה ביותר מבין תכניות הריאליטי לשנת 2019.