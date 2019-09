12 שעות בזירה שלא הכרתם ביהודה ושומרון תחת העלטה יצאו לוחמי חטמ"ר יהודה להשיב את הסדר בשטח שעלול לשמש קרקע פוריה לסחר והברחות אמל"ח, סמים וציוד צבאי. תומי שטוקמן, אתר צה"ל ,

צילום: דובר צה"ל מבצע ''ויטמין סי'' מוצב מצדות יהודה, דרום הר חברון, 21:00 בערב. על דלתו של רס"ן יוסי רפאל, מ"פ רובאית "ארז" מגדוד ההנדסה הקרבית 603, מתדפקים הלוחמים בזה אחר זה בזמן ישיבת מפקדים. אחד מהם צריך בדחיפות את מסמכי ההנחיה עבור החמ"ליסטים והתצפיתניות, לטובת הפעילות המבצעית המתוכננת להמשך הערב, ועל אחר לעדכן את המצגת לקראת הקפ"ק (קבוצת פקודות קדמית) עם המג"ד, שייערך שעה לאחר מכן. אך המפקדים מתעכבים, והם מבינים מיד למה. "הלילה לא מדובר בפעילות סיכול שגרתית בגזרה שאנחנו תופסים", מדגיש המ"פ. "זו לא העשייה הרגילה בכפרים הפלסטיניים, אלא שטח אחר לגמרי, וכך גם אוכלוסיה ומאפיינים שונים לחלוטין". פלוגת ארז תופסת בחודשיים וחצי האחרונים את קו התפר של דרום איו"ש. תשעה יישובים יהודיים לצד אוכלוסייה פלסטינית, שטחי מרעה רחבים, וכל אלו עומדים על רכס המפריד בין שטחי הקו הירוק ליהודה ושומרון. צילום: דובר צה"ל "הפעילות בגזרה מתחלקת לרוב לשניים", מסביר רס"ן רפאל. "פעילויות מניעה - יזומות או מוכוונות על ידי מודיעין - על מנת לסכל פח"ע כבר בשלב הבשלתו, ופעילות סיכול, הכוללת עליות לכפרים שיש בהם חשד לתשתית פח"ע או אמל"ח, וכן ביצוע מעצרים וסריקות אמל"ח. אנחנו נגיע לכל כפר שצריך". יש כמה סיבות שבעקבותיהן פעילות הלוחמים הייתה יוצאת דופן באותו הלילה - בראש ובראשונה לאור אופייה והמקום בו היא התבצעה. "החלטנו לעבוד באופן מרוכז ובהיקף רחב בכפרים ששוכנים ברצועה המכונה 'ספר המדבר' בשטח C. מדובר באזור שנקרא ד-3 ונמצא בתוך אותה רצועה", מציג המ"פ תוך כדי שעובר על החלקים המיושבים במפה המופיעה מולו. "זה רצף של יישובים הנמצאים על קו הגבול בין שטחי הקו הירוק ליהודה ושומרון, ולכן הוא מועד לפורענות ועלול לשמש חממה לסחר בנשק ובסמים, לבנייה בלתי חוקית של מבנים, להקמת צירים ועוד". הסיבה השנייה והמאתגרת לא פחות היא מאפייני השטח. מכיוון שהלוחמים יושבים על רכס, יהיה עליהם להגיע עד לחוות יתיר, מרחק של כמה דקות נסיעה מהמוצב, ומשם לרדת רגלית שני קילומטרים בירידה תלולה מאוד על מנת להגיע לשטח המבצע. צילום: דובר צה"ל לאחרונה ביקשה החטיבה להתמקד בכפרים שבשטח C בכמה מישורים - ובמרוכז. "המטרה היא לסרוק כל כפר, לעבור יעד-יעד, לתחקר את המשפחות ולאתר חומרים אסורים ואמל"ח בבתים", ממשיך רס"ן רפאל ומוסיף: "השאיפה שלנו, בין היתר, היא שלא יצליחו לברוח עם הנשקים מבעוד מועד או בזמן הפעילות עצמה". פלוגת ארז מתחילה את מסעה ליעד כשהכוחות יורדים מהרכבים, מגובים בציוד לחימה מלא, ומתקדמים לציר התלול עד לכפר ג'ומבה, אותו התבקשו לסרוק. הירח סיפק תאורה מצומצמת על הדרך ואפשר ללוחמים לפעול בנחישות בלי לחשוב פעמיים. "אנחנו מגיעים לנקודה ברגל ואני מתחיל לבודד את המרחב - שולח כוחות לאבטח את דרכי הכניסה והיציאה באמצעות שמירה ודוקרנים שימנעו יציאת רכבים", מתאר רס"ן רפאל. "המתחם גדול מאוד ומחולק לדירי בעלי חיים ולמבני מגורים, ואנחנו צריכים לחלק אותו לשניים - לסרוק הכול ולראות שלא הוחבא שום דבר באף פינה". בשעה שחפ"ק הפלוגה חוסם את צירי היציאה מלמעלה, הפלוגה המקבילה מגדוד 603 נכנסת למתחם מיושב בסמוך, המכונה "שכונת הגנבים". שם, נערכות סריקות אמל"ח סביב שתי מטרות מרכזיות, בהם קיימת אינדיקציה לנושאי נשק. לאחר מכן, הלוחמים כבר מתחילים להתכונן למשימות הבוקר המחכות להם. "כל הפעילות כאן היא חלק ממערכה שיש לנו מול 'מערב פרוע' שמתרחש בשטחי C, המתאפיינים בפעילות פלילית שיכולה להוביל לפח"ע", מסביר המ"פ. "צה"ל אוכף חוק וסדר גם בתחומים הללו, ולדעתי האפקט אחרי כפר ג'ומבה ו'שכונת הגנבים' הוא שהתושבים מרגישים שהם לא עוברים לנו מתחת לרדאר ולא חסינים מפני החיפושים האלו". צילום: דובר צה"ל השחר עולה וקולם של כלי הצמ"ה (ציוד מכני הנדסי) הכבדים מתחיל להישמע, מתקרבים אל הגזרה. "יש מספר צירים באזור ד-3 שעולים מישראל לאיו"ש, חלקם נבנו באופן בלתי חוקי", מבהיר רס"ן רפאל. "אנחנו נוציא אותם מכלל שימוש כי הם משמשים להברחות. הגבול בין הפח"עי לפלילי כאן הוא דק ביותר, אין לנו דרך לדעת שמקרה פלילי לא ישמש גם לפיגוע בסופו של יום". הלוחמים סורקים בשעה שכלי הצמ"ה מגיעים, ומפעיליהם קודחים בצירים ומפרידים אותם מהאדמה. בהמשך, הם דואגים לבודד ולאבטח את השטח ביחד עם לוחמי מג"ב. "היום הגיע ואיתו גם החיכוך עם האוכלוסייה, אבל זה לא דבר שמונע מאיתנו לעשות את העבודה, אלא רק מגביר את האתגר המנטלי בקרב הלוחמים", מעיד המ"פ. "זו סוגיה של שיקול דעת מצד לוחם - מתי מבודדים, מתי מפעילים כוח - אלה דילמות של הרגע. אין ספק כי זו משימה רגישה שהכוחות שלנו מחויבים להיות מוכנים אליה". הפעילות נעשתה בשיתוף עם מג"ב, משטרת ישראל, המנהל האזרחי ונציגי מנהלת התיאום והקישור בחטמ"ר יהודה, על מנת לנהל אותה במסודר מול האוכלוסייה האזרחית. "שיתוף הפעולה בין הגורמים היה טוב, עשינו את כל נוהל הקרב ביחד, סגרנו בעלי תפקידים והגדרנו את תחומי האחריות", אומר רס"ן רפאל. "אנחנו אנשי משימה", הוא מסכם. "המבצע היה עם משמעות דווקא בגלל שמדובר במרחב מורכב. התכלית המבצעית חשובה מספיק ובמקביל לכך האירוע עבר בשקט יחסי. על קו התפר או בעומק השטח, גם אם צריך לעלות ולרדת דרך תלולה או ישרה - נגיע לכל מקום בו אנחנו נחוצים. הלוחמים יודעים זאת ואני מאמין שעכשיו גם האוכלוסייה". צילום: דובר צה"ל