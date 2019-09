איה כורם והחזן שי אברמסון - מי באש יצירה מופלאה שחיברה הזמרת איה כורם, המבוססת על Who by Fire של לאונרד כהן והפיוט ״ונתנה תוקף״ שהיה ההשראה של כהן בכתיבת השיר. ערוץ 7 ,

Photo by Miriam Alster/Flash90 איה כורם