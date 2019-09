אדם נוימן פורש מתפקידו כמנכ"ל We מנכ"ל We, חברת האם של WeWork, אדם נוימן, הודיע כי הוא פורש מתפקידו. נוימן יפרוש מתפקיד המנכ"ל וישאר לכהן כיו"ר חברת We בלבד. ערוץ 7 ,

צילום: רויטרס Adam Neumann אדם נוימן הודיע הערב (שלישי) כי הוא פורש מתפקידו כמנכ"ל WE, החברה האם של WeWork - אך ממשיך לשמש בתפקידו כיו"ר החברה. "אמנם עסקינו מעולם לא היו איתנים יותר, בשבועות האחרונים ההתמקדות בי הפכה לגורם מפריע משמעותי", נאמר בהודעה שפרסם נוימן. "החלטתי למען טובתה של החברה לפרוש מתפקיד המנכ"ל". לנוכח הודעתו של נוימן הודיע דירקטוריון החברה כי סבסטיאן גאנינגהם, לשעבר סגן יו"ר, וארטי מינסון, לשעבר סמנכ"ל הכספים ונשיא במשותף, יחליפו את נוימן בתפקיד המנכ"ל באופן זמני, עד שיימצא לו מחליף קבוע. בתחילת השבוע דווח כי חברי הדירקטוריון ב-WeWork כבר דנים בהדחתו של נוימן, בעקבות שבוע סוער שהסתיים בדחיית ההנפקה לציבור של חברת חללי העבודה. WeWork התכוונה לצאת להנפקה לפי שווי של 47 מיליארד דולר, השווי לפיו ערכה את סבב הגיוס האחרון שלה, אולם מאז הוציאה את התשקיף שחשף את הפסדיה, השווי נחתך ביותר מחצי, ולפי חלק מהדיווחים ירד אפילו ל-15 מיליארד דולר. חברת WeWork שמקום מושבה בארצות הברית עוסקת שירותים של חללי עבודה משותפים ליזמים, לסטארטאפים ולעסקים קטנים. החברה מפעילה עשרות סניפים בחמש יבשות, בתוכם גם סניפים בישראל, והמנכ"ל הפורש שלה, אדם נוימן, הוא ישראלי. בתקופה האחרונה עלו טענות קשות נגד התנהלותה של החברה, ונגד התנהלותו של המנכ"ל אדם נוימן. לטענת מבקריה של החברה מדובר בסך הכל בחברה העוסקת בשוק הנדל"ן ולכן אין סיבה לכך שהיא נסחרת במכפילי שווי המקובלים בענף ההייטק. כעת, בעקבות המשבר אליו נקלעה החברה והכישלון של ההנפקה אותה תכננה לבצע, תצטרך החברה לבחון מחדש את האסטרטגיה אותה שיווקה לאורך שנים למשקיעים ולשוק.