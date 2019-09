עומר אדם וישי ריבו יופיעו יחד הזמרים המצליחים עומר אדם וישי ריבו יופיעו יחד על אותה במה בפסטיבל התמר בחג סוכות הקרוב. יהונתן גוטליב ,

צילום: שלומי פינטו ישי ריבו לאחר ששני הזמרים הצליחו לחדור ללב המיינסטרים הישראלי, אחד המייצג את הז'אנר הים תיכוני והשני המייצג את ז'אנר המוסיקה היהודית המקורית, לראשונה: עומר אדם וישי ריבו יופיעו יחד על במה אחת. "פעם ראשונה ביחד על הבמה עם ישי בפסטיבל התמר בחול המועד סוכות", כתב אדם בחשבון האינסטגרם שלו והוסיף, "קבלו את הביצוע המאוד מרגש שלנו לשיר 'הלב שלי' מחר ביוטיוב הרשמי". אדם חשף הצצה לביצוע המרגש של השניים לשירו של ריבו. View this post on Instagram A post shared by Omer Adam (@omeradam10) on Sep 25, 2019 at 9:09am PDT