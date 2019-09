דרופבוקס הדור הבא: "Dropbox Spaces" Dropbox מוסיפה יכולות בינה מלאכותית חדשות וכלי ניהול לארגונים גדולים. אורלי הררי ,

צילום: ISTOCK Dropbox Dropbox חושפת היום (רביעי) שלב נוסף בחזון שלה למקום העבודה החכם (smart workspace) - סביבה דיגיטלית שמאגדת את כל התכנים של צוותי העבודה בארגון, בעזרת כלי העבודה שהם אוהבים. הפלטפורמה שהושקה כוללת מאפיינים חדשים הכוללים יכולות בינה מלאכותית, אפליקציה חדשה לשולחן העבודה שתהיה זמינה החל מהיום לציבור הרחב, יכולות חיפוש קבצי תמונה, תצוגה מקדימה של קבצים, התאמה אישית, שילוב יומן ועוד. וכן יכולות משמעותיות שפותחו בישראל הכוללות כלי ניהול המיועדים לאנשי ה-IT בארגונים גדולים. ה- Dropbox Spaces, עליו הוכרז מוקדם יותר השנה, הוא שדרוג נוסף לפלטפורמת "הקובץ המשותף" של דרופבוקס וכעת מהווה מקום עבודה שיתופי. הוא כולל מאפיינים חדשים שפותחו בפלטפורמת הבינה המלאכותית של החברה - DBXi. בנוסף, החברה הוסיפה מספר מאפיינים חדשים שיתמכו על פני ממשקי המשתמש השונים הכוללים את שולחן העבודה, הטלפון הנייד ואפליקציות מקוונות. למרכז הפיתוח של דרופבוקס בישראל יש חלק משמעותי בהכרזה – על מנת לפשט את הניהול של דרופבוקס בארגונים גדולים פותחו בישראל תשתית ואפליקציה חדשה לאנשי ה-IT בארגון, המאפשרים שליטה ובקרה ריכוזית על מספר קבוצות דרופבוקס באמצעות ממשק אחד (Enterprise Console). הממשק כולל מספר מאפיינים למנהלי IT שיעזרו לחברות לוודא שהן מספקות סביבת עבודה בטוחה וגמישה לעובדיהן. מאיר מורגנשטרן, מנהל מרכז הפיתוח של דרופבוקס בישראל, מסביר: "ימי העבודה שלנו מלאים ב'רעשים' - אימיילים בלתי נגמרים, הודעות טקסט, התראות קבועות מאפליקציות רבות ומיגוון רחב של פלטפורמות. אין ספק כי זה משבש ומסיח את הדעת. בנוסף, ישנה גם הצפה של תכנים - מסמכים, גיליונות אלקטרוניים, מצגות, קטעי וידאו ותמונות. מחקרים בתעשייה מראים כי עובדים בארגונים גדולים משתמשים בממוצע ב- 36 שירותי ענן בעבודה, כולל כלים לפרודוקטיביות, ניהול פרויקטים, תקשורת ואחסון. אין ספק כי עומס מידע זה מפריע להם בביצוע עבודתם. ''במטרה לשפר את חווית המשתמשים שלנו נוספו כעת לפלטפורמת דרופבוקס יכולות בינה מלאכותית, שפותחו על ידי צוות גלובלי של מומחי למידת מכונה, הכוללות זיהוי תמונה על פי התוכן, שיסייעו לארגן את כמות התמונות האדירה שמשתמשי דרופבוקס שומרים בפלטפורמה שלנו״, פירט. המאפיינים חדשים של Dropbox smart workspace כוללים: Image search (חיפוש תמונה) יכולת שעושה שימוש בבינה מלאכותית ומאפשרת למשתמשים למצוא קבצי תמונה כולל jpg, jpeg, png ו-gif בחיפוש אינטואיטיבי של תוכן בתמונות. File previews (תצוגה מקדימה של קבצים) יכולת שמאפשרת למשתמשים לראות קבצים כגון AutoCAD באיכות גבוהה באמצעות Dropbox לשולחן העבודה, גם אם לא מותקנות אפליקציות המקור. Paper integration (שילוב מסמכים מתוך מערכת Paper) מערכת הקבצים של Dropbox מאפשרת ליצור, לאחסן ולגשת למסמכי Paper מתוך Dropbox. הגרסה זמינה למשתמשי Paper החל מהיום ותהפוך לזמינה למשתמשים קיימים אחרים בקרוב. לשונית For you בתוך system tray Windows ובתפריט macOS. זאת, כדי להציף הצעות ופרטים מותאמים אישית כדי להקל על עבודת המשתמשים. File and folder suggestions (הצעות לקבצים ותיקיות) מסייעות למשתמשים להגיע לתוכן הדרוש ברגע המתאים. Calendar integration (שילוב יומן) מציף תכנים רלבנטיים לפגישות ותבניות לסיכומי פגישות. Team highlights (דגשים של הצוות) מציגים את דגשי פעילות הצוות הרלבנטיים ביותר במיקום מרכזי אחד. למרכז הפיתוח של דרופבוקס בישראל יש חלק משמעותי בהכרזה. ״אנחנו בישראל מתמקדים במהלך האסטרטגי של דרופבוקס לפנות לארגונים גדולים המיישמים טרנספורמציה דיגיטלית ועוברים לעבודה בענן", אומר מאיר מורגנשטרן מנהל מרכז הפיתוח הישראלי. "במסגרת ההכרזה אנחנו משיקים תשתית ואפליקציה חדשה לאנשי ה-IT בארגון המאפשרות שליטה ובקרה ריכוזית על מספר קבוצות דרופבוקס באמצעות ממשק אחד (Enterprise Console). כך למשל, בארגון בו יש מחלקות שיווק, מכירות ופיתוח ניתן מצד אחד לאפשר לכל יחידה עסקית לנהל קבוצת דרופבוקס אוטונומית משלה ומצד שני לתת לארגון ה-IT את השליטה והבקרה הנדרשים״. תחום נוסף עליו עובדים במרכז הישראלי הוא מענה לדרישות רגולטוריות בתחום ניהול המידע כגון פרטיות ושימור נתונים. ״בקרוב נשיק פתרון ייעודי להחזקה משפטית של מידע (Legal Hold). עבור רבים מלקוחותינו הגדולים זהו צורך הכרחי על מנת לעמוד במחויבויות המשפטיות שלהם״, דברי מורגנשטרן.

