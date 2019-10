ריבלין: תודה לך, מורט, חבר יקר

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין, ספד בצהריים (חמישי) לפילנתרופ היהודי-אמריקני מורטון מנדל ז"ל שהלך אמש לעולמו.

"מדינת ישראל והעם היהודי איבדו אתמול חבר ואוהב יקר, יהודי גדול, אוהב עמו, מורטון מנדל ז"ל", ציין ריבלין.

לדבריו, "מורט נהג לומר שהמדד להצלחה איננו כסף ותהילה, כי אם היכולת להביט בראי, ולראות שמשתקף ממנו אדם טוב, שמשתקף ממנו 'מענטש'. אין ספק שמורט היה מענטש אמתי, אדם שבנה את עסקיו המצליחים בשתי ידיו, אבל לא שכח את האנשים בדרך".

"מורט אהב את מדינת ישראל בלב ובנפש, ומפעלים רבים במדינתנו, מתחומי המחקר, ההשכלה הגבוהה, המדע, החברה, הכלכלה והחינוך, נושאים – וימשיכו לשאת את חותמו. למעלה מחצי יובל שקרן מנדל-ישראל, אותה הקים יחד עם אחיו ג'ק וג'וזף, מטפחת דור של מנהיגים, יזמים חינוכיים וחברתיים, מכל קצוות החברת הישראלית – יהודים וערבים, חילונים דתיים וחרדים", הוסיף הנשיא.

ריבלין ציין, "למורט היה עיקרון ידוע: 'It is all about who you hire'. מנהל טוב, אמר, משקיע בבחירת אנשי הצוות שלו, ומחפש אחר הטובים ביותר. העיקרון הזה הוביל את מורט לא רק בעסקיו, אלא גם בהשקעותיו החברתיות".

"אין לי ספק שהזרעים שטמן וטיפח מורט מנדל עד יומו האחרון, למען מדינת ישראל והעם היהודי, ימשיכו לתת את פירותיהם לדורות. אנו שולחים את תנחומינו למשפחת מנדל. תודה לך, מורט, חבר יקר", חתם ריבלין.