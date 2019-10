ישראל מזנקת במדד ה-Doing Business של הבנק העולמי ישראל עלתה למקום ה-35 מתוך 190 מדינות. רה''מ נתניהו: ''נמשיך לפעול לצמצום הרגולציה לטובת רווחת אזרחי ישראל''. ערוץ 7 ,

Photo by Hadas Parush/Flash90 כחלון ונתניהו הבנק העולמי פרסם הבוקר (חמישי) את הדו"ח השנתי של דירוג עשיית העסקים, "Doing Business". מדינת ישראל מדורגת במקום ה-35 מתוך 190 מדינות.



מדובר בשיפור משמעותי בדירוג מדינת ישראל, עלייה של 14 מקומות משנה שעברה בה דורגה במקום ה-49 ועלייה מצטברת של 19 מקומות תוך שנתיים.



בשנת 2018 קיבל אגף החשב הכללי תחת אחריותו את ריכוז הטיפול במדד ה-Doing Business, המהווה אינדיקטור עולמי לקלות עשיית עסקים במדינות השונות, מול הבנק העולמי ומשרדי הממשלה. זאת, כהמשך ישיר להמלצות הוועדה הבין-משרדית לשיפור הסביבה העסקית שמינה החשב הכללי, רוני חזקיהו בהשתתפות משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, משרד הכלכלה, רשות המסים ואגף תקציבים באוצר.



במהלך השנתיים האחרונות פועל החשב הכללי בשיתוף עם משרד המשפטים ועם רשות המיסים, שהינם אחראים על מרבית התהליכים הנמדדים במסגרת המדד ומקדמים כל אחד בתחומו רפורמות ושינויים לצמצום הבירוקרטיה ושיפור הסביבה העסקית, לתכלול הנושא מול משרדי הממשלה, המגזר העסקי ונציגי הבנק העולמי. זאת במטרה להציג בפני הבנק העולמי, בין היתר, את הרפורמות, השינויים והשיפורים שבוצעו בתחומים השונים על ידי משרדי הממשלה לצורך צמצום הבירוקרטיה והקלה על עשיית העסקים בישראל, ועל מנת שאלו יקבלו ביטוי במסגרת המדד. בעקבות זאת, כבר בשנה הקודמת חל לראשונה היפוך במגמה ומדינת ישראל עלתה ב-5 מקומות, ממקום 54 למקום ה-49.



השיפורים המשמעותיים ביותר נרשמו במדד תשלום מסים בו דורגה ישראל במקום ה- 13 לעומת המקום ה- 90 בשנה שעברה הישג הנותן ביטוי למגמת הדיגיטציה ושיפור השירות אותה מובילה רשות המסים בשנים האחרונות, שיפורים נוספים הושגו במדד קבלת אשראי, מדד רישום נכס והקמת נכס ומדד היתרי בניה. ובמדד קבלת אשראי, בו עלתה ישראל ממקום 60 למקום 48, בעקבות יישום הרפורמה בחוק נתוני האשראי אותה הוביל בנק ישראל. בנוסף, ישראל עלתה במדד רישום נכס והקמת עסק בהם עלתה ישראל השנה ב-14 וב-17 מקומות בהתאמה וכן מדד היתרי בנייה בו נרשמה עלייה מצטברת של 30 מקומות בשנתיים האחרונות. משרד המשפטים פעל בשנים האחרונות במאמצים גדולים לשיפור הסביבה העסקית בישראל, בין היתר באמצעות מהפכת מקוונות בטאבו וברשות התאגידים, זאת לצד פיתוח מתודולוגיה ותכנית עבודה לשיפור מיקומה של ישראל במדד ה'דואינג ביזנס', והתוצאות בהתאם, בעיקר במדדים בפתיחת עסק ורישום נכס.



ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב: ''בזכות מדיניות אחראית ונחושה, הבאנו את ישראל לקפיצה דרמטית ועלינו 14 מקומות במדד ה-'Doing Business' של הבנק העולמי. הישג זה הוא תוצאה של עבודה מאומצת של הממשלה, של משרד רה"מ, משרד האוצר, משרד המשפטים ומשרדים נוספים. הקמתי ועדת שרים לרגולציה בראשותי, שמביאה לחסכון של מיליארדי שקלים. נמשיך לפעול לצמצום הרגולציה לטובת רווחת אזרחי ישראל''.



שר האוצר משה כחלון אמר כי ''הזינוק במדד Doing Business מהמקום ה-54 למקום ה-35 מתוך 190 מדינות בשנתיים, זו בשורה אדירה לכלכלת ישראל. זו מגמה שמשדרת לשווקים הבינלאומיים על כיוון של מלחמה בבירוקרטיה והסרת חסמים שפותחים את המשק ומקלים על עשיית עסקים. זו תוצאה של עבודה יומיומית קשה של כל משרדי הממשלה, בהובלת החשב הכללי במשרד האוצר רוני חזקיהו. נמשיך לפעול לחיזוק כלכלת ישראל''.



שר המשפטים אמיר אוחנה: ״הזינוק המרשים של מדינת ישראל במדד קלות עשיית העסקים נובע משינוי תפיסה אותו מוביל ראש הממשלה בשנים האחרונות. מאחר ואני רואה ברגולציה ובביורוקרטיה גורמים הפוגעים בחירות הפרט ובכללי השוק החופשי, עם כניסתי לתפקיד שר המשפטים העליתי לראש סדר העדיפויות של המשרד את הנושא על מנת לחתוך בהתערבות המדינה בנושאים שאין לה יתרון יחסי בהם. ''אנו פועלים במשרד המשפטים ביתר שאת על מנת להמשיך מגמה זו למען הציבור הישראלי. אני סמוך ובטוח שגם בשנה הבאה נזכה לראות שיפורים משמעותיים והישגים שיציבו את מדינת ישראל בשורה הראשונה ביחס למדינות העולם ובמקום טוב אף יותר בקלות עשיית העסקים״, הוסיף אוחנה.



החשב הכללי רוני חזקיהו אמר כי "מדובר בקפיצה משמעותית בדירוג של מדינת ישראל, המבטאת רפורמות שקודמו במהלך השנים האחרונות וכן את המשך השיפור בתהליכים בתוך משרדי הממשלה, בהם מגמת הדיגיטציה והמעבר לשירותים מקוונים. האגף אחראי על תכלול העבודה לשיפור מיקומה של ישראל במדד, ועומד בקשר רציף מול הבנק העולמי בנושא. במהלך שנת 2019, בעבודה משותפת עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, שיקפנו לבנק העולמי את הנתונים והצעדים שבוצעו בשנים האחרונות בכל עשרת תחומי המדד".



ערן יעקב, מנהל רשות המסים, אמר כי "הנושאים של שיפור השירות לאזרח ולמגזר העסקי והדיגיטציה של השירותים, נמצאים בליבה של התוכנית האסטרטגית לאורה צועדת רשות המסים בשנים האחרונות, וזאת במטרה להקל על עשיית העסקים במשק ולקדם מיצוי זכויות. המאמצים הללו דורשים השקעה של משאבים רבים ולעיתים שיתוף פעולה בין מספר רב של גורמים. ''אנו שמחים לראות שהמאמצים נושאים פרי ומקבלים ביטוי בשיפור מקומה של ישראל במדד בקלות עשיית העסקים במשק, ובמיוחד בשיפור הדרמטי בפרמטר של תשלום מסים, ומברכים על חלקם של השותפים הרבים לדרך, במשרד האוצר ומחוצה לו. זוהי רק תחילתה של דרך. אנו מקווים כי הציבור יהנה משיפורים נוספים עליהם אנו שוקדים בתקופה הקרובה", הוסיף יעקב.