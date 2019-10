80 וארבע - פרק ראשון

תאגיד השידור הישראלי ''כאן'' מציג את "80 וארבע" – הגרסה הישראלית לסדרה הדוקומנטרית הבריטית המצליחה "Old people's home for 4 years old".

במסגרת התוכנית הוקם גן ילדים מיוחד בבית הדיור המוגן "בית בכפר" בביתן אהרן. במשך שישה שבועות באו עשרה ילדים בני ארבע ועשרה דיירים בני שמונים או יותר בכל יום לגן לפעילות משותפת.

מומחים בתחום החינוך והגריאטריה ליוו את המיזם ועקבו אחר השינויים בבריאותם של הזקנים ובהתפתחות הילדים בעקבות הפעילות. התוצאות מדהימות ומרגשות.

80 וארבע היא סדרה דוקומנטרית המבוססת על מחקר רחב היקף המעיד על יתרונות השילוב הבין-דורי. המחקר שנעשה בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם מצא כי שילוב כזה, של בני הדור השלישי עם ילדים בני ארבע וחמש באופן שגרתי מביא לשיפור פיזיולוגי, קוגניטיבי ורגשי בקרב קשישים, ובקרב הילדים אפשר לראות שיפור בהתפתחות רגשית, אינטליגנציה ואמפתיה.

יתרונותיו של המפגש הבין-דורי הוכחו בעשרות רבות של מחקרים, ומשנה לשנה ערים רבות בעולם מאמצות מסקנות אלו כדי להביא למעורבות ערכית וחברתית בקהילה.