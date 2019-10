מדליה ישראלית בתחרות רובוטיקה בדובאי קבוצת תלמידים ממגידו קיבלה אישור ביטחוני מיוחד לייצג את ישראל באולימפיאדת הרובוטיקה שהתקיימה בנסיכות המפרצית. ערוץ 7 ,

צילום: Israel FIRST המשלחת לדובאי משלחת הרובוטיקה של Israel FIRST הפועלת בחסות הטכניון, זכתה במדליית כסף באולימפיאדה העולמית לרובוטיקה שהתקיימה בסוף השבוע האחרון בדובאי. בתחרות השתתפו משלחות המייצגות 119 מדינות. המשלחת הישראלית המורכבת מחמישה תלמידי תיכון אזורי מגידו, שלקחה חלק בתחרות העולמית והעפילה לשלב הגמר כראש הברית, הכוללת משלחות מאיטליה, אוגנדה ואוסטרליה. נבחרת ישראל זכתה ב-4 מדליות: מדליית כסף במשחקי הגמר, מדליית כסף בניקוד הכולל בתחרות וזאת לאחר שסיימה את שלב המוקדמות בדירוג הניצחונות הגבוה ביותר, היחידה עם מאזן ניצחונות מושלם (9-0-0) ועל כך דורגה במקום הראשון. בנוסף, קיבלה הנבחרת מדליה מיוחדת עבור עזרה יוצאת דופן לקבוצות אחרות. ביום רביעי שעבר בשעות הלילה, לאחר שקיבלו אישורים ביטחוניים מתאימים לנסיעה, יצאו חברי המשלחת לדובאי שבאיחוד האמירויות. חמשת בני הנוער, שייצגו את הארגון ואת מדינת ישראל - נעה דומן, יובל פרי ורון פרי מרמות מנשה, איתי זיו ממרחביה ועומרי ברעם מיקנעם-עילית, לוו על ידי שני מנטורים - אסנת דומן וניסים לוי ואבטחה אישית צמודה על מנת להבטיח את שלומם בדובאי. המשלחות מכל רחבי העולם התחרו באמצעות רובוטים פרי פיתוחן בכדי להתמודד עם אתגר איסוף פסולת מאוקיינוסים ושמירה על הסביבה, וצברו ניקוד על סמך יכולתן ללקט כמה שיותר פריטים מזירת התחרות. המשלחת יצאה לדובאי בחסות משרד החינוך, בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה, המועצה האיזורית מגידו וחברת Tama ובסיוע משרד החוץ. אביהו בן-נון, יו"ר Israel FIRST, סיכם את ההישג. "אני גאה ומעריך את הקבוצה ואת רוח התחרותיות שהפגינו, ההתמדה והמקצוענות. הישגי המשלחת מהווים מקור גאווה וכבוד לכל מדינת לישראל". שר המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס, הסויף כי "הנבחרת השיגה השיג חסר תקדים במיקומה ובאיכויותיה. למעשה, לא היה לי ספק שישיגו הישגי עצומים, וכך גם אמרתי להם בפגישתנו, ערב יציאתם לתחרות. זאת פשוט גאווה לאומית אמיתית והוכחה נחרצת לחשיבות החלטת הממשלה שהובלתי עם כניסתי לתפקיד: לממן את המשלחות הללו, מתקציב המשרד".