המשיכו להניף את דגל ישראל בגאווה ראש הממשלה ושר המדע והטכנולוגיה נפגשו עם נבחרת ישראל ברובוטיקה ששבה מהשתתפות בתחרות בינלאומית בדובאי. ערוץ 7 ,

צילום: קובי גדעון, לע"מ נתניהו ואקוניס עם חברי המשלחת חברי נבחרת ישראל ברובוטיקה הגיעו היום (רביעי) ללשכת ראש הממשלה בעקבות השתתפותם באולימפיאדת הרובוטיקה של "FIRST" שהתקיימה בדובאי. חברי הנבחרת, תלמידי התיכון האזורי מגידו, הציגו בפני ראש הממשלה את הרובוט שזיכה אותם במדליות. ראש הממשלה אמר להם, "זה באמת כבוד גדול למדינת ישראל. הייתם בדובאי, זה לא מקרי, זה מייצג את מה שעל פני המים. יש כמובן גם זרמים מתחת לפני המים שמתרחשים, ומתרחשים בין השאר בגלל הדבר הזה. אתם באים לשם עם רובוטיקה וטכנולוגיה, אבל הסיבה שמלכתחילה מדינת ישראל יצרה קשרים עם מדינות רבות היא משום שיש לנו טכנולוגיות ויכולות נגד אויב משותף גם בתחום הביטחוני וגם בתחום האזרחי. מה שאתם עשיתם כאן, חותם עוד תוספת למהלך הזה, וזה לא רע בכלל". "אני מאחל לכם שתמשיכו לעלות מעלה-מעלה ושתניפו את דגל ישראל בגאווה. שתצליחו ותמשיכו", הוסיף נתניהו. שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס שהשתתף במפגש אמר כי "נבחרת הרובוטיקה של FIRST מתיכון אזורי מגידו הביאה לנו כבוד ענק בדובאי וסיבה אמיתית לגאווה לאומית". "הדור הבא של אומת ההיי טק, המחקרים והמדענים הצעירים יעלה בהצלחותיו על הדור הנוכחי. זה מבטיח את קיומנו כאן - לא פחות. עשרות נבחרות רובוטיקה, מכל הארץ, כבר מומנו על ידי משרד המדע, מתוקף החלטת ממשלה שיזמתי סמוך לתחילת כהונתי כשר", דברי אקוניס. משלחת הרובוטיקה של FIRST הפועלת בהובלת הטכניון, זכתה במדליית כסף באולימפיאדה העולמית שהתקיימה בדובאי. בתחרות השתתפו 191 משלחות.