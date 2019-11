אירופה תכריע: סימון המוצרים - חוקי? בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי ידון בעתירה הדורשת להימנע מסימון מוצרים שיוצרו מעבר לקו הירוק. במשרד החוץ מודאגים. ניצן קידר ,

צילום: iStock האיחוד האירופי בית הדין לצדק של האיחוד האירופי יכריע מחר (שלישי) האם סימון מוצרים ברחבי אירופה הוא חוקי. לפני שלושה חודשים פרסם היועץ המשפטי של בית הדין חוות דעת לפיה על צרפת חלה חובה לסמן מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, בניגוד להחלטה מוקדמת של בית המשפט הצרפתי. הוא טען כי חוקי האיחוד דורשים סימון של מוצרים שיוצרו ב"שטחים שכבשה ישראל מאז 1967". העתירה הוגשה בשנת 2015, אז פרסם האיחוד הנחייה לגבי סימון מוצרים מיהודה ושומרון בכל מדינות אירופה. ההנחיה כמעט לא יושמה אך עוררה את זעמם של גורמים רבים. ביקב פסגות שבבנימין החליטו לעשות מעשה והיקב עתר לבית המשפט בצרפת נגד החלטת האיחוד בטענה שמדובר בצעד הנוגד את החוק הצרפתי. בית המשפט במדינה דן בעתירה והחליט לקבלה, תוך שהוא מורה למשרדי הממשלה בצרפת להקפיא את יישום ההנחיות הקשורות לסימון עד קבלת החלטה בנושא בבית הדין לצדק של האיחוד האירופי, שאליו העביר את ההכרעה הסופית. אלא שחוות הדעת של היועץ המשפטי לבית הדין היא חד משמעית. "כל מוצר שמקורו ב'שטחים הכבושים' נדרש לסימון על ידי החוק האירופי. הוספת שם האזור הגיאוגרפי שממנו הגיע המוצר וציון אם מדובר בהתנחלות הן הדרך היחידה לספק לצרכן את המידע המדויק והאובייקטיבי". במערכת המדינית ובעיקר במשרד החוץ מביעים דאגה מהשלכות של החלטה אנטי ישראלית בבית הדין. גורמים מדיניים מביעים חשש שאותן תקנות, שמהוות מבחינתם "מסמך פרשני" שהאיחוד לא התעקש על אכיפתו, ייהפכו לאחר פסיקת בית המשפט למחייבות ויכריחו את כל אירופה לסמן מוצרים שיוצרו בהתיישבות בפרט ואולי גם בישראל בכלל. 1 / בית הדין הגבוה של האיחוד האירופי יכריע מחר האם סימון מוצרים מההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, במזרח ירושלים וברמת הגולן במרכולים ברשתות שיווק ברחבי היבשת הינו חוקי. זו תהיה פסיקה תקדימית ודרמטית 1Reply

במשרד החוץ מודאגים מאוד מהפסיקה ומעריכים כי בית הדין – שנחשב למוסד המשפטי החשוב ביותר באירופה – יקבע כי חובה לסמן מוצרים מההתנחלויות. בכירים במשרד החוץ אמרו לי כי ישראל העבירה מסרי אזהרה למדינות באירופה לפיהם מי שיישם את הפסיקה היחסים עמו ייפגעו משמעותית

תחילת הפרשה ב-2015 כאשר האיחוד האירופי פרסם הנחיות לסימון מוצרים מההתנחלויות ברשתות שיווק באירופה. חלק מהמדינות באירופה יישמו את ההנחיות וחלקן התעלמו מהן