לא עוד ״נר לי דקיק״

לאדם סנדלר יש סוף סוף תחרות בזירה הלוהטת של שירי חנוכה.

להקת חיים, השחקן ג'ק בלאק, הרכבים כמו Flaming Lips ו-Yo La Tengo ואמנים בולטים נוספים הקליטו באחרונה שירים לאלבום חנוכה חדש שייקרא Hanukkah+ בחברת התקליטים Verve Forecast.

האלבום יופץ החל מה-22 בנובמבר, ומשתתפים בו גם אמנים נוספים בהם זמר הפולק לודון וויינרייט, אדם גרין (מלהקת Moldy Peaches), אלכס פרנקל (מההרכב האלקטרוני Holy Ghost, ומייסד המעדנייה היהודית Frankel’s בברוקלין) ועוד.

ה״רולינג סטון״ דיווח שהתקליט צפוי לכלול הן גרסאות כיסוי והן שירים מקוריים. תרומתה של להקת הבנות חיים היא גרסת כיסוי לשירו של ליאונרד כהן If It Be Your Will. בלאק כתב שני שירים מקוריים, וגם ויינריייט וה-Flaming Lips כתבו שירים במיוחד לאלבום החנוכה.

יוזם הפרויקט הוא המפיק המוסיקלי זוכה הגראמי רנדל פוסטר, שקיבל השראה מסדרת מופעי החנוכה השנתית של הרכב האינדי Yo La Tengo.

"כשידידנו משכבר הימים רנדי פוסטר ביקש מאתנו לתרום שיר לאלבום של שירי חנוכה שהוא החליט להפיק, היינו די מופתעים," אמר איירה קפלן, הסולן של Yo La Tengo. "כיהודים לא-מאמינים (לצד לא-יהודים), האמת שלחג אין כמעט שום משמעות עבורנו, (זו הבדיחה שעומדת מאחורי הופעות החנוכה שלנו), אבל אנחנו פתוחים לכל מקור השראה".