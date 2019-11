תושבי עוטף עזה תובעים קרן שסייעה לג'יהאד

עפיפוני ובלוני התבערה ששוגרו מרצועת עזה הציתו 35 אלף דונם יערות, שטחי חקלאות ושמורות טבע.

כעת תובעת קק"ל קרן אמריקאית בגין מימון הטרור הזה ב־90 מיליון דולר, כך מדווח הבוקר "ידיעות אחרונות".

על פי התביעה, שימש הארגון הנתבע, הנקרא Education For a Just Peace in the Middle East צינור של ה־BDS להעברת תרומות לארגוני הטרור ובהם חמאס, הג'יאהד האיסלאמי והחזית העממית.

הכספים גויסו בארה"ב תחת קמפיין תנועת ה־SDB (U.S. Campaign for Palestinian Rights). תנועת ה־BDS משמשת מזה שנים כנותנת חסות ראשית לקידום ומימון ארגוני טרור, אך לראשונה הצליחה קק"ל, באמצעות הראיות המופיעות בתביעה זו, לחשוף את הקשר בין ארגון ה־BDS למימון ישיר של ארגוני טרור, ביניהם הג'יהאד האיסלאמי וחמאס.

בדיווח נאמר כי התביעה האמורה הינה התביעה הראשונה שמוגשת בגין נזקי טרור העפיפונים. קק"ל מיוצגת בתביעה על ידי פירמת עורכי הדין היידמן, נודלמן אנד קליק מוושינגטון.