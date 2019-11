"מה אתם הייתם עושים אם זה היה הילד שלכם?"

המשרד לנושאים אסטרטגיים פעל בשבוע האחרון במתכונת חירום מיוחדת בעקבות הירי האינטנסיבי מרצועת עזה.

בתוך 48 שעות לחימה, מאות תכנים פרו-ישראליים, תמונות, גיפים וסרטונים הועלו לרשתות החברתיות תחת המסר #IsraelUnderFire והגיעו ליותר מ-47 מיליון חשיפות.

בנוסף, העלה המשרד קמפיין דיגיטלי בארה"ב, גרמניה, ספרד וצרפת, במטרה לשקף את מציאות החיים המורכבת של האזרחים הישראלים המתמודדים באופן שוטף עם ירי רקטות של ארגוני הטרור. המסר #IsraelUnderFire משמש את החזית הפרו-ישראלית בעולם מאז מבצע עמוד ענן.

הקמפיין, שעלה בכל ערוצי המדיה החברתית של 4IL (הרשת החברתית של המשרד לנושאים אסטרטגיים בעולם), התמקד בטוויטר, שם פעילים במיוחד משפיעני רשת ומובילי דעת קהל בינלאומיים.

לצד הקמפיין הפרסומי, פעלה ברשתות החברתיות מרגע חיסולו של אבו אל עטא, רשת DigiTell, רשת משפיעני מדיה חברתית מכל העולם שהקים המשרד לפני שנתיים. הרשת הכוללת יותר מ-100 משפיעני רשת מלמעלה מ-20 מדינות, להם יותר מ-15 מיליון עוקבים במצטבר.

הרשת פועלת 24/7 כדי להדוף את שיח השנאה כנגד ישראל ברשתות החברתיות. מאז הקמתה, הובילה הרשת קמפיינים פרו-ישראליים רבים, ביניהם קמפיין נגד החרמת האירוויזיון, Free Gaza from Hamas, No Way to Treat a Child, Airbnb ועוד. גם ביממה האחרונה, התגייסו הפעילים, כדי לאזן את השיח ברשת ולהפגין סולידריות עם ישראל.

לדברי השר לנושאים אסטרטגיים, גלעד ארדן: "שיח השנאה האנטישמי מועצם דווקא בזמן שאזרחי ישראל נמצאים תחת איום הטילים של ארגוני הטרור. ההתעלמות בעולם מהפרת זכויות האדם של ארגוני הטרור בעזה, חושפת את הצביעות והשקר של מבקרי ישראל, ואנו פועלים כדי להציג את האמת בעולם".

מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים בפועל, צחי גבריאלי, הוסיף "אנחנו פועלים כמרכז עצבים עבור הרשת הפרו-ישראלית ברחבי העולם. באמצעות קשרים עם רשויות ציבוריות וגופי הביטחון, אנחנו דואגים להפיק ולערוך בזמן אמת תוכן איכותי ואותנטי מהשטח, להעבירו לידיהם של מי שנלחמים עבור ישראל בעולם יום-יום, ויחד איתם להשפיע על השיח אודות ישראל ברשת".