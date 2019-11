"קריאת השכמה לאמריקה כולה" הליגה נגד השמצה משתפת פעולה עם ארגון Integrity First for America, בתביעתו נגד המארגנים של הפגנת הניאו-נאצים בשארלוטסוויל ב-2017 ערוץ 7 ,

צילום: ISTOCK בית משפט ​הליגה נגד השמצה הודיעה היום על שיתוף פעולה עם ארגון Integrity First for America על מנת לתמוך בתביעתו המתמשכת של הארגון כנגד המארגנים של הפגנת "Unite the Right" בשארלוטסוויל ב-2017. "שארלוטסוויל הייתה קריאת השכמה לא רק עבור הקהילה היהודית ולא רק עבור קהילות מיעוט, אלא עבור אמריקה כולה", אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "אנחנו חייבים להשתמש בכל כלי שיש בידינו על מנת למגר את כוחות השנאה האלו ולשלוח מסר ברור כי אמריקה לא תסבול את הקנאות והאלימות האנטישמית והגזענית שהקבוצות הללו תמכו בהן בשארלוטסוויל ושהן מטיפות להן בכל יום", הסביר גרינבלט. ​כחלק מתמיכה בשותפות זו, הליגה נגד השמצה תתרום 100,000$ לתמיכה בעבודתו המשפטית של ארגון Integrity First for America. התרומה תשמש לצרכים חיוניים לצורך התביעה, ביניהם אבטחה ואיסוף ראיות. בנוסף, המרכז לחקר הקיצוניות של הליגה נגד השמצה יציע שירותי ייעוץ ל-IFA והליגה נגד השמצה תוזמן להצטרף למועצת המנהלים של IFA.