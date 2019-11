יעקב חגואל: הכרזת ארה"ב בעד ההתנחלויות - מכה ניצחת לתנועת ה-BDS כ-200 השתתפו בכנס נגד אנטישמיות בוושינגנטון. שגריר ישראל רון דרמר: "המודרניות הישראלית הפכה לתרופה של בעיות העולם". עדו בן פורת ,

צילום: Stefani Reynolds Enough is enough למעלה מ-200 בני אדם השתתפו בכנס המאבק באנטישמיות השלישי של ההסתדרות הציונית העולמית שהתקיים בוושינגטון, בירת ארה"ב. בכנס השתתפו שגרירים, ראשי ארגונים ומנהיגי קהילות יהודיות בארה"ב, ביניהם שגריר ישראל בארה"ב - רון דרמר, נשיא ה-AZM ריצ’רד היידמן, השליח המיוחד של ממשל טראמפ למאבק באנטישמיות - אילן קאר וסגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל. שגריר ישראל בוושינגטון רון דרמר אמר באירוע "זוהי אירוניה שאנשים מאמינים שישראל היא האמתלה לאנטישמיות. המודרניות הישראלית הפכה באופן אירוני לתרופה של בעיות העולם". השליח האמריקני למאבק באנטישמיות אילן קאר אמר כי ''עמדתה הרשמית של ארצות הברית היא שאנטי-ציונות היא אנטישמיות. זוהי מדיניותו הרשמית של הממשל האמריקני. העם היהודי איננו דת. הוא שילוב של אתניות, אמונה ותרבות וקבוצה הראויה לזכות להגדרה עצמית בדיוק כמו שכל עם אחר ראוי. "שנאת המדינה היהודית היא שנאת העם היהודי. עלינו להבין שציונות איננה תנועה פוליטית מודרנית. היא החלה עוד בימי אברהם אבינו שהתבקש על ידי הבורא לעזוב את ארצו ומולדתו וללכת לארץ ישראל, ועלינו לחנך את עצמנו בכדי שנוכל להעביר את המסר בצורה נכונה ולצפות שיהיו בעלי ברית עם מסר ברור", הוסיף קאר. צילום: Stefani Reynolds סגן ומ״מ יו״ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל אמר "אנחנו מתכנסים כאן באולם הזה, ‏מאוחדים כעם אחד בלב אחד. אנחנו כאן בכדי להפסיק לגמגם ולצעוק בקול אחד 'עד כאן', enough is enough. אנחנו קוראים מכאן ואומרים: עד כאן לאנטישמיות, עד כאן לשנאה, עד כאן להסתה ועד כאן לחרם. ''במשך תקופה ארוכה אנחנו עדים לשילוב המדאיג שבין אנטישמיות ואנטי ציונות, בין שנאת יהודים מהולה בשנאת מדינת ישראל, לבין דה לגיטימציה ישירה כנגד 'חוזקו' של עם ישראל בעולם, ובמקביל - קריאות להחרמת מוצרים מישראל". עוד אמר חגואל: "היום זה כבר ברור לכולם - מי שקורא לחרם על מדינת ישראל, מי שמערער על זכותה של מדינת ישראל להתקיים, מי שטוען שהוא איננו אנטישמי אלא אנטי ישראלי - משלב באופן ישיר או עקיף כוחות עם האנטישמיות". חגואל בירך על ההצהרה האמריקנית בנוגע לחוקיות ההתנחלויות ביו"ש. ''הכרזה ענקית זו הינה מכה ניצחת לתנועת ה-BDS הקוראת לסמן ולתייג מוצרים שמקורם בישראל בכלל (תל אביב, נתניה) וביישובים יהודים ביהודה ושומרון בפרט". לבסוף אמר: "אני רוצה לחזק את ידיו של שגריר ישראל בארצות הברית רון דרמר ואת אילן קאר, אבקשך למסור את תודתנו לכבוד נשיא ארה״ב דונלד טראמפ שעובד ללא לאות בכדי להיאבק בתופעות החרם על מדינת ישראל ובאנטישמיות הגואה. נדרשת אמירה חד משמעית כנגד האנטישמיות, ללא כיבוס מילים וללא חשש. אפס סובלנות לאנטישמיות. ''כשניאו-נאצים בארצות הברית מקיימים הפגנות כנגד יהודים זוהי אנטישמיות, כשיהודים ברשתות החברתיות נמנעים מלחשוף את שמותיהם היהודים, זוהי תוצאה של אנטישמיות. כשנטבחים יהודים בזמן תפילה בבית הכנסת ביום שבת בגלל היותם יהודים זוהי התוצאה של אנטישמיות", כך חגואל.