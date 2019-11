חברת הסייבר Perimeter 81 גייסה 10 מיליון דולר החברה מפתחת טכנולוגיה לאבטחת רשתות לארגונים כשירות NaaS ומחליפה פתרונות כמו ה- VPN המסורתי. אורלי הררי ,

צילום: נדב כהן יונתן מימין: שגיא גידלי ועמית ברקת חברת הסייבר Perimeter 81 (פרימטר 81), מפתחת פלטפורמת NaaS) Network as a Service) לגישה מאובטחת לאפליקציות ומשאבים ארגוניים בענן וברשתות המקומיות ((on-premise בטכנולוגיית Zero Trust, הודיעה היום על גיוס בסך 10 מיליון דולר בהובלת SonicWall, חברת פורטפוליו של קרן ההשקעות האמריקאית Francisco Partners ובהשתתפות משקיעים נוכחיים. החברה מפתחת טכנולוגיה לאבטחת רשתות לארגונים כשירות NaaS ומחליפה פתרונות כמו ה- VPN המסורתי. חברת SonicWall מספקת למשתמשים פתרונות חומת אש (firewall) ואבטחת סייבר מהדור הבא. כתוצאה משיתוף הפעולה, החברה תציע ללקוחות פלטפורמת אבטחת מידע ורשת מאוחדת אשר תספק פתרון הוליסטי לאבטחת מידע ורשת כשירות Secure Network as a Service. עמית ברקת, מייסד שותף ומנכ"ל Perimeter :אמר כי, "81 Perimeter נהנית מצמיחה משמעותית ברבעונים האחרונים. הגיוס ושיתוף הפעולה עם SonicWall יאפשרו לנו להאיץ את הצמיחה של החברה ולהרחיב את מגוון השירותים ופתרונות אבטחת הרשת על גבי הפלטפורמה שלנו ללא שימוש בפתרונות מבוססי חומרה, דרך הענן". בחברה מציינים כי שיתוף הפעולה בין החברות הגיע בתזמון חשוב - כוח העבודה בעולם המודרני השתנה מהותית. כיום, כאשר השימוש בענן וסביבות העבודה הניידות משנים את האופן בו אנו עובדים, אנו רואים עליה במספר המועסקים העובדים מחוץ לארגון ומרחוק. ממצא זה מעלה את הצורך לעבור ממודל אבטחה ממוקד-אתר (site-centric) מיושן לפלטפורמה ידידותית יותר למשתמש (user-centric), מבוססת ענן אשר נגישה מכל מקום בעולם. הפתרון של Perimeter 81 עובד עם כל פלטפורמת ענן, ומאפשר יכולות התאמה אישית של הרשת, יכולות אבטחה מתקדמות וגישה מאובטחת לרשת והמשאבים הפנימיים של הארגון. בנוסף, Perimeter 81 מאפשרת פריסה אוטומטית ומהירה של הרשת וניהול מספר רב של משתמשים, תוך כדי ניטור של פעילות הרשת בצורה חכמה ומלאה. במסגרת ההסכם המסחרי, החברות ישלבו את פתרונות אבטחת המידע המתקדמים של SonicWall בפלטפורמה של Perimeter 81. הפלטפורמה המורחבת תאפשר יצירת רשת בטוחה וידידותית לשימוש כשירות המאפשרת גישת Zero Trust למשאבים פנימיים, אבטחת אינטרנט למשתמש ולסניפי הארגון, קישוריות ביניהם ואבטחת נקודות קצה (endpoint protection) במקום אחד - ללא שימוש בחומת אש פיזית. “אנו שמחים לשתף פעולה עם Perimeter 81. החיבור הזה יאפשר לנו לספק שירותים למגוון רחב של עסקים, החל מעסקים קטנים ובינוניים עד לחברות 500Fortune ומוסדות ממשל, עם פלטפורמת ה- Capture Cloud Platform זוכת הפרסים שלנו לאיתור ומניעת בעיות אבטחת מידע בזמן אמת, תוך מתן האפשרות שיאמצו את השימוש בארכיטקטורת Zero Trust המספקת יעילות משמעותית באבטחת הארגון המודרני," אמר ביל קונר, נשיא ומנכ"ל SonicWall. "במבט קדימה, לקוחותינו ושותפינו יכולים לבחור במחשוב מקומי, במחשוב ענן, ועכשיו גם ברשת מאובטחת כשירות הכוללת ניהול מוטמע במסגרת שירותי Capture Security Services. אנו מאמינים כי שירות זה יבטיח כי לקוחותינו ימשיכו להיות מאובטחים". סבב הגיוס הנוכחי מגיע זמן קצר יחסית לאחר הגיוס הקודם שלPerimeter 81 , שהיה בחודש מרץ השנה ומביא את סך ההשקעות בחברה ל- 15 מיליון דולר מתחילת השנה. מתחילת השנה הציגה החברה צמיחה של 400% בהכנסות. בנוסף, הגדילה החברה את מספר הלקוחות שלה מ- 180 ל- 500 וזאת ב- 11 החודשים האחרונים בלבד. Perimeter 81 הינו המיזם השני של שני השותפים המייסדים, עמית ברקת ושגיא גידלי, אשר הקימו יחדיו את SaferVPN ב-2014 לאחר שירותם הצבאי ביחידת המודיעין של צה”ל. ביולי 2019 מכרו השניים את SaferVPN לתאגיד האמריקאי J2. את Perimeter 81 בעסקה יצגו עוה״ד שלמה לנדרס ודן פישר ממשרד עורכי דין גורניצקי. כחלק מההשקעה, ערן גורב מ- Francisco Partners יצטרף לדירקטוריון Perimeter 81 .