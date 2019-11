תחרות המענקים של קרן פרס בראשית יוצאת לדרך מענקי הפרס, בסך מיליון דולר, יחולקו לארגונים ישראליים הפועלים למאבק באנטישמיות ובניסיונות לדה-לגיטימציה של ישראל ברחבי העולם. יוני קמפינסקי ,

צילום: ערן לם רוברט קראפט קרן פרס בראשית מכריזה היום (שני) על פתיחת תחרות המענקים ''Speak Out for Israel'', שנועדה להיאבק בעליית האנטישמיות ובניסיונות הדה-לגיטימציה לישראל ברחבי העולם. "הנושא הפילנתרופי של שנת 2019 הוא המאבק באנטישמיות ובניסיונות ההולכים וגוברים להטלת ספק בלגיטימיות של מדינת ישראל״ אמר סטן פולובץ, מייסד-שותף ויו"ר קרן פרס בראשית. "המענקים נועדו לעזור לארגונים ללא מטרות רווח להתמודד עם הבעיה הקריטית הזו על ידי קידום סיפורה מעורר ההשראה של ישראל בפני קהלים ברחבי העולם, באופן מדויק ונאמן לאמת. יחד עם רוברט קראפט אני מזמינים תורמים נוספים להצטרף אלינו", הוסיף פולובץ. כחלק מתהליך זכייתו בפרס בראשית לשנת 2019, בחר איש העסקים והפילנתרופ היהודי-אמריקאי רוברט קרפאט, בקיץ האחרון, להעניק את כספי הזכייה של פרס בראשית, העומדים על מיליון דולר, לטובת המאבק באנטישמיות ובדה-לגיטמציה נגד מדינת ישראל בעולם. כעת, ביחד עם קרן פרס בראשית יועברו המענקים לעמותות ישראליות שפועלות לתת פתרונות חדשניים לתופעה המתגברת. בישראל, מענקי "Speak Out for Israel" יחולקו בשיתוף פעולה מקצועי של ארגון מת"ן-משקיעים בקהילה והזוכים בתחרות יוכרזו באפריל 2020. התחרות פתוחה לארגונים-ללא-מטרות-רווח בישראל עם ניסיון מוכח במגוון תחומים הכוללים: אמנות ותרבות, עסקים, אקדמיה, רפואה ומחקר, חינוך, שמירה על איכות הסביבה ועוד. בכך הקרן מבקשת לתמוך ולהעצים עמותות המציעות תכניות חדשניות ויצירתיות שמטרתן היא לקדם את השיח על ישראל בהיבט התרבותי, החברתי, והיזמי, לבנות גשרים חוצי-קהילות, להתעמת עם סטריאוטיפים קיימים ולהעמיק את הידע על ישראל. ״לישראל מקום חם בליבי ובלב משפחתי". אמר קראפט. "בישראל חגגנו אשתי ואני את ירח הדבש שלנו בשנת 1963. מאז ועד היום, אני פועל למימון אינספור משלחות וטיולים לישראל כך שכולם יוכלו לחוות אותה. מבחינה רוחנית, אין שנייה לה. ככל שיותר אנשים ילמדו על ההיסטוריה של ישראל, התרבות המגוונת והחדשנות שנוכחת בה, כך נוכל לשנות יותר סטריאוטיפים ולסיים את תופעת האנטישמיות. התחרות למענקי פרס בראשית נפתחת בתקופה רלוונטית וקריטית לפעולה - והיא יוזמה שקוראת לאחדות העם היהודי למען עתיד המדינה''. יצחק (בוז'י) הרצוג, יו"ר ועדת הבחירה של פרס בראשית ויו"ר הסוכנות היהודית, אמר: "במהלך שש השנים האחרונות קרן פרס בראשית מאירה נושאים חברתיים חשובים, מעלה אותם לסדר היום הציבורי ועוסקת בשינוי חיובי בארץ ובעולם. השנה אנו יוצאים למסע הכרחי ואפילו קריטי, והוא המאבק בדה ליגיטמציה כלפי מדינת ישראל. הארגונים שיזכו בתחרות המענקים יקבלו את הרוח הגבית הנדרשת להצלחה״. אהובה ינאי, מנכ"לית מת"ן-משקיעים בקהילה: "אני שמחה לשוב ולשתף פעולה עם קרן פרס בראשית במאמץ חשוב זה, ובטוחה – בדיוק כמו בשנים הקודמות – שיחד נצליח לשנות את המציאות עבור רבים. העובדה שהקרן בוחרת להתמקד בדרכים חדשניות ויצירתיות לקידום תדמיתה של ישראל מסביב לעולם היא החלטה משמעותית בעולם הפילנתרופיה הישראלי והבינלאומי, שבדרך כלל נשען על שיטות מסורתיות יותר".