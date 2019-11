הטיה קשה באו"ם נגד ישראל תנועת רגבים שלחה מכתב חריף לשליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלאדנוב: "האו"ם לא מפסיק לנקוט בפעולות חד צדדיות לטובת הפלסטינים". ערוץ 7 ,

צילום: ליאור אביטן ניקולאי מלדנוב תנועת רגבים שיגרה מכתב לשליח האו"ם למזרח התיכון ניקולאי מלאדנוב לאחר שגינה את הכרזת שר החוץ האמריקני מייק פומפאו בנוגע למעמד החוקי של ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון וטען ש"מהלכים חד צדדיים מביאים זעם וייאוש". "ההצהרות הציבוריות האחרונות שלך, ודבריך במועצת האו"ם על פעילותה של ישראל ביהודה ושומרון, חושפות הטיה עמוקה נגד ישראל", כתב למלאדנוב מאיר דויטש, מנכ"ל רגבים. הוא הוסיף, "הופתענו מהצהרתך האחרונה, המתייחסת לפעולות ישראליות באזור C כפעולות חד צדדיות, תוך שהתעלמת בנוחות מהפעולות החד-צדדיות שמבצע האו"ם בעצמו באותו שטח - פעולות שמפרות את החוק הבינלאומי, אמנות בינלאומיות, וגם את הסכמי אוסלו. לאו"ם ולאיחוד האירופי אין את הזכות המוסרית, החוקית או ההיסטורית לקבוע כיצד ייראה פיתרון הסכסוך הזה, או מה צריכה להיות התוצאה הסופית של המשא ומתן. הצהרות המכתיבות עמדה קבועה מראש, פוגעות ביכולתו של האו"ם לשמש כמתווך הוגן בכל משא ומתן בינלאומי". במכתב מפורט כיצד האו"ם הוציא בשנים האחרונות מיליוני דולרים על פרויקטים של תשתיות בשטח C הנתון לשליטתה המלאה של מדינת ישראל, וזאת מתוך מטרה מוצהרת לחזק את השליטה של הרשות הפלסטינית באזור זה. התמיכה כוללת סיוע בתפיסת אדמות על ידי הרשות הפלסטינית, בפרוייקטים של בנייה בלתי חוקית ובהקמת תשתיות בלתי חוקיות, לצורך הקמה חד-צדדית של מדינה פלסטינית. "פרויקטים אלה, שבוצעו באופן חד צדדי וללא תיאום עם המינהל האזרחי או כל נציג רשמי אחר של מדינת ישראל, הם "ההפרה הבוטה של החוק הבינלאומי" המתרחשת בשטח C", מדגיש דויטש. "בין אם מדינת ישראל נחשבת למעצמה כובשת, כפי שטוען האו"ם בטעות, בין אם מנהלת שטח שנוי במחלוקת, ובין אם משחררת שטח שנכבש באופן בלתי חוקי על ידי ירדן בשנת 1948 במלחמת תוקפנות, הרי שהדין הבינלאומי מכתיב כי כל פרויקטים של בניה ותשתיות חייבים להתבצע ישירות על ידי ישראל או על ידי יחידים או ארגונים שקיבלו היתר ספציפי לכך על ידי מדינת ישראל. גם הסכמי אוסלו מתווים באופן ברור מאוד את סמכות השיפוט על השטח, ופעילויות האו"ם מפרות את תחום השיפוט הזה על בסיס יומי". לסיום כתב דויטש למלדנוב כי בהתאם להצהרתו, על האו"ם להימנע מכל תמיכה נוספת בפעילות בלתי חוקית באזור C. העתק מהמכתב נשלח לשר החוץ ישראל כ"ץ, לשר הביטחון נפתלי בנט, לשגריר ישראל באו"ם דני דנון, ואף לשגריר ארה"ב בישראל, דיוויד פרידמן.