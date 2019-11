יעלון: לא נשב עם נתניהו עד שלא יזוכה בכיר כחול לבן, ח"כ משה יעלון, נועד עם יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ואמר לו כי במצב הנוכחי לא תוקם ממשלה של מפלגתו עם נתניהו. ערוץ 7 ,

משה יעלון יו"ר הכנסת: ישראל מצויה בעיצומו של מצב חירום שילטוני ח"כ משה יעלון מכחול לבן נועד הערב (רביעי) עם יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין. בתום הפגישה הבהיר כי מפלגתו אינה מוכנה לשבת עם ראש הממשלה במצב הנוכחי. "לא נשב בממשלה בראשות נתניהו כל עוד לא יזוכה בבית משפט מהאישומים החמורים נגדו", אמר יעלון. הוא הוסיף, "נפגשתי היום עם יו״ר הכנסת ח״כ יולי אדלשטיין בניסיון למנוע בחירות. הבהרתי כי ׳כחול לבן׳ מנסה להקים ממשלת אחדות עם הליכוד, כפי שהודענו מתחילת דרכנו. הבהרנו גם שאנו מוכנים לרוטציה בתפקיד ראש הממשלה, ובתנאי שבני גנץ ראשון. נמשיך לחתור לאחדות ולעשות כל שניתן כדי להימנע מבחירות נוספות, אך לא נסטה מערכינו ומהתחיבויותינו לבוחרינו. הבעתי בפני יו״ר הכנסת הערכתי הכנה למאמציו להשיג אחדות ולמנוע בחירות נוספות". לפני כן נועד אדלשטיין עם יו"ר צוות המשא ומתן של כחול לבן, עו"ד יורם טורבוביץ'. "לפני כשבוע המנדט להרכבת הממשלה עבר לכנסת, כשהוא חבוט, שחוק ומלווה בתחושות כעס ותסכול ציבורי עצום״, אמר אדלשטיין בהצהרה לתקשורת. ״הזמן עובר ונדמה שכולם כבר ויתרו וחזרנו מהר מדי לססמאות וחישובי בחירות". "ישראל מצויה בעיצומו של מצב חירום שילטוני. זו אכן אזעקת אמת. זהו רגע האמת של הפוליטיקה הישראלית. לא יהיה עוד רגע אחר. זהו הרגע לבחור בין מנהיגות לפחדנות. זהו רגע האמת של הפוליטיקה הישראלית. לא יהיה עוד רגע אחר. זהו הרגע לבחור בין מנהיגות לפחדנות. בין התחברות לכמיהת הציבור – כל הציבור – לבין משבר אמון קולוסאלי. זהו הרגע שצריך להגיד: enough is enough", הוסיף יו"ר הכנסת. הוא סיפר כי פנה לראשי המפלגות וקיבל את הסכמתם לקיים מגעים אינטנסיביים להקמת ממשלת אחדות. "פניתי היום לשני ראשי המפלגות הגדולות וביקשתי מהם להורות לשני צוותי המו"מ להפגש עוד הערב בלשכתי. אני שמח להודיע כי פנייתי נענתה בחיוב מצד שני המנהיגים ועוד הערב יחל הניסיון להחזיר את השפיות לישראל", סיכם אדלשטיין.