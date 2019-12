המערכה על שטחי C צה"ל יפעיל אמצעים חדשים כדי לבלום בנייה בלתי חוקית של הפלסטינים, ראש מועצת הר חברון: "לצערי אנו קרובים לנקודת האל חזור". אורלי הררי ,

צילום: הר חברון משימה אסטרטגית ראשונה במעלה הרשות הפלסטינית משתלטת על אדמות ישראל בשטחי C, בניגוד לחוק, במטרה לייצר רצף התיישבות ערבית ולהכשיל כל כוונה ישראלית להחיל ריבונות בשטחים אלו. בכל יום ממשיכים להיבנות בתים בנקודות רבות, בתמיכת האיחוד האירופי, ונתפסים אלפי דונמים לחקלאות על ידי הפלסטינים. אלוף פיקוד המרכז, נדב פדן, הגיע לסיור באזור הר חברון יחד עם מח"ט יהודה אל"מ איתמר בן חיים ובליווי ראש מועצת הר חברון יוחאי דמרי, כדי לעמוד מקרוב אחר היקפי הבניה הבלתי חוקית של הפלסטינים. לסיור התלוו יועצים משפטיים, קצין ההגמ"ר של החטיבה רס''ן איתן דנא, פקח הקרקעות של הר חברון שי לוחי ומנכ"ל החטיבה להתיישבות צביקי בר חי. במהלך הסיור בישר האלוף לנוכחים כי בקרוב יחל צה"ל לרתום יכולות חדשות להתמודדות ברמת הסיכול והמניעה ואמר כי נעשית עבודה משפטית מתקדמת כדי לאפשר פעולות אכיפה נחרצות יותר שימנעו את המשך התפשטות הבניה. המועצה האזורית הר חברון מפעילה פקח קרקעות שמזהה מידי יום עשרות התחלות בניה לא חוקיות, פריצות דרכים והקמת שטחי חקלאות. הדיווחים עוברים לבדיקת המנהל האזרחי. כיום התגייסו תושבים רבים בהתנדבות למאבק ובשיתוף 'רגבים' ויחידת 'הרועים' עברו הכשרה מתאימה והם משמשמים 'עיניים' בשטח ומעבירים דיווחים רבים שחלקם מגיע להוצאת צווים ואף להריסה. הבוקר (חמישי) בעקבות דיווח של תושב על בניה לא חוקית, הגיעה יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי להרוס מבנים פלסטינים בהר חברון שנבנו בשטח אש 918 בפאתי מדבר יהודה, בשטח C. יוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית הר חברון, אמר "אנו מברכים את פעולת האכיפה שביצעו הבוקר כוחות הביטחון והמנהל האזרחי להריסת מבנים שנבנו על ידי הערבים בניגוד לחוק על שטחי המדינה. ההתמודדות עם הבניה הלא חוקית ביהודה ושומרון ובהר חברון בפרט זהו האתגר המרכזי שלנו היום. ''מדובר בטרור מאורגן, במטרה להקים מדינה ערבית בשטחי C על ידי יצירת עובדות בשטח. המערכה כעת לרעתנו ואנו מגיבים ולא מנהלים. בכל פגישותיי עם הדרג המדיני והצבאי אנחנו דורשים את התגייסות המערכת על כל משאביה. זוהי משימה אסטרטגית ראשונה במעלה למנוע את נפילת השטח לידי הטרור, ולצערי נקודת האל חזור קרובה מתמיד", הזהיר דמרי.