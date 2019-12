בנט לאיחוד האירופי: נהרוס את הבנייה שלכם בשטח C שר הביטחון הודיע לשגרירי האיחוד האירופי כי תיהרס כל בנייה לא חוקית בשטח C הנמצא בשליטה ישראלית, גם אם הבנייה מומנה ע"י אירופים. ערוץ 7 ,

צילום: דוברות נפתלי בנט שר הביטחון נפתלי בנט נפגש השבוע עם שגרירי האיחוד האירופי בישראל ואמר להם כי מערכת הביטחון הישראלית אינה מוכנה עוד להשלים עם הבנייה הפלסטינית הפרועה בשטחי C ביו"ש, בנייה שנעשית בעידוד ובמימון אירופי. על פי הדיווח של הודיה כריש-חזוני בעיתון "מקור ראשון", בנט אמר כי בכוונת מערכת הביטחון להרוס כל בנייה בלתי חוקית באזורים אלה הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה, גם כזו שהאירופים יממנו. בפגישה נכחו בין השאר שגרירי גרמניה, צרפת, איטליה, הולנד ודנמרק. לאחר סקירה ביטחונית שהעביר להם השר, אשר כללה גם התייחסות לפעולות שנוקטת ישראל למניעת התבססות כוחות איראניים בסוריה ולמצב מול רצועת עזה, עלה גם נושא הבנייה בשטחי C. כאמור, שר הביטחון בנט הדגיש בפני הדיפלומטים כי ישראל לא תשלים עם השתלטות לא חוקית על אדמות מעבר לקו הירוק. הוא הבהיר כי תיהרס כל בנייה לא חוקית ולכן "חבל על הכסף". "אם אתם רוצים להשקיע בפלסטינים", אמר שר הביטחון, "כדאי להתמקד בפעילות הומניטרית ולא בבנייה בלתי חוקית". השגרירים הגיבו במורת רוח על דברי בנט, אך במקום לא התגלע ויכוח של ממש. תנועת ''רגבים'' בירכה על דברי השר בנט, ומסרה: ''שר הביטחון נפתלי בנט, כל הכבוד. במשך שנים ארוכות תנועת רגבים הציפה את התופעה, הובילה דיונים בכנסת, בעזרת חבר הכנסת מוטי יוגב, עתרנו לבג"ץ שוב ושוב. ''שר הביטחון נפתלי בנט אומר השבוע לראשונה, על השולחן, לשגרירי האיחוד האירופי את מה שהיה צריך להגיד בצורה הכי ברורה מזמן: מדינת ישראל לא תאפשר לאיחוד האירופי לעזור לרשות הפלסטינית להשתלט על שטח c באופן בלתי חוקי. נקודה'', הוסיפו ברגבים.