המדריך היהודי לבחירות הקרובות בבריטניה ​

בריטניה הולכת לבחירות ביום חמישי הקרוב ועבור יהודי הממלכה זו אינה סתם עוד מערכת בחירות.

ערב הבחירות התייצבו רבים בקהילה, אשר באופן מסורתי נוהגת להצביע לרוב ללייבור, באופן מובהק נגד מועמד המפלגה ג׳רמי קורבין והאשימו אותו באנטישמיות

הנה כמה נקודות מפתח עבור הקהילה היהודית בבחירות הקרובות:

מה עומד על כף המאזניים מבחינת יהודי בריטניה?

הבחירות מסתמנות כקו פרשת המים לבריטניה כולה בשל השלכותיהן על הברקזיט, הכלכלה, מערכת הבריאות והמיעוטים. אולם הן קריטיות במיוחד עבור היהודים.

אם נניח לרגע בצד את בעיית האנטישמיות במפלגת הלייבור בהנהגתו של איש השמאל הקיצוני, ג'רמי קורבין, לניצחון של הלייבור עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת נוספות בייחוד עבור היהודים.

ראשית, קורבין רוצה "להטמיע" את בתי הספר הפרטיים, כולל בתי הספר הדתיים, בתוך מערכת החינוך הציבורית - ביטוי שרבים רואים בו לשון נקייה לסגירתם. שנית, ניצחון של הלייבור עשוי להוביל להטלת מיסים חדשים, לרבות מס אשר יעלה לעסקים קטנים 6,600 דולר נוספים בשנה ומס נוסף אשר יפחית מהפנסיות הגבוהות ביותר 15,000 דולר. הצעדים האלה ישפיעו הן על משפחות יהודיות חרדיות עניות והן על משפחות חילוניות אמידות, וכל מי שנמצא ביניהן.

ניצחון מפלגת השמרנים של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון גם הוא אינו מבטיח עסקים כרגיל. ג'ונסון התחייב להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי עם עסקה שתושג במשא ומתן או בלעדיה - מדיניות שלדעת כלכלנים רבים עלולה להוביל למשבר פיננסי. וברקזיט, יש האומרים, אחראי לגל תקריות של שנאת זרים.

האם קורבין אנטישמי?

הרב לורד ג'ונתן זקס, הרב הראשי הקודם של בריטניה, בהחלט חשב כך, בראיון שנתן בשנה שעברה למגזין New Statesman ואשר חולל סערה בממלכה. לדעתו שותפים יותר מ-58,000 איש שחתמו על עצומה באינטרנט שקידם Campaign Against Antisemitism.

קורבין דוחה נחרצות טענה זו. בשנת 2018 הוא הצהיר בהודעה שפרסם: "הלייבור היא מפלגה אנטי-גזענית ואני מגנה אנטישמיות באופן מוחלט, ועל כן כמנהיג מפלגת הלייבור ברצוני להבהיר שלא אסבול כל צורה של אנטישמיות הקיימת בתוך התנועה שלנו ובסביבתה".

הראיות נגד קורבין אישית כוללות את העובדה שהגן בשנת 2013 על ציור קיר בלונדון המציג בנקאים יהודיים משחקים מונופול על גבם של גברים כהי עור. קורבין אמר מאוחר יותר כי לא שם לב למוטיבים האנטישמיים. הוא גם אמר ש"ציונים" ילידי בריטניה אינם "מבינים אירוניה אנגלית". הוא הכחיש את הטענות שהוא השתמש במילה ציונים כלשון נקייה ליהודים. קורבין כינה את ארגוני הטרור חזבאללה וחמאס "חברים" שלו בנאום שנשא בשנת 2009, והוסיף כי החמאס, שבאמנה שלו מתחייב "להיאבק נגד היהודים מחרחרי המלחמה", הוא "ארגון הפועל למען העם הפלסטיני וכדי להביא שלום וצדק חברתי".

בשנת 2014 הניח קורבין זר בתוניסיה על אנדרטה לזכר רוצחיהם הפלסטינים של הספורטאים הישראליים מאולימפיאדת מינכן. הוא תמך בעקביות בהטלת חרם על ישראל לפני שנבחר למנהיג הלייבור, ואז הגביל את תמיכתו להטלת חרם רק על מוצרים מההתנחלויות.

בשבוע שעבר פרסם הרב הראשי של יהודי בריטניה אפרים מירביס בטור דעה שנתפס כהתערבות חסרת תקדים בפוליטיקה המפלגתית על ידי אדם נושא משרה זו. "עד כמה מנהיג האופוזיציה של הוד מלכותה אמור להיות שותף לדעות קדומות כדי שייחשב לבלתי כשיר למשרת ראש הממשלה", שאל מירביס במאמר שפורסם ב-Times. "האם די בהתחברות עם מי שהסיתו בגלוי לשנאה נגד יהודים? האם די בתמיכה בציור קיר גזעני המציג יהודים רבי עוצמה מעוקלי אף מנסים לכאורה להתעשר על חשבונם של חלשים ומקופחים? האם די בתיאור ׳חברים׳ של מי שתומך ואף מבצע רצח של יהודים? נראה שלא".

האם מפלגת הלייבור אנטישמית?

הנתונים מראים שהן עמדות אנטי-ישראלית והן גישות אנטישמיות התפשטו בשורות הלייבור לאחר שקורבין הפך למנהיגה, זאת לאחר שמאות אלפי חברים חדשים בעלי עמדות מרכז-שמאל הצטרפו למפלגה כדי לתמוך בו. ארגון "לייבור נגד אנטישמיות" תיעד אלפי מקרים של שיח שנאה אנטישמי לכאורה מצד חברים מאז 2015, רובם כלל לא טופלו על ידי ועדת האתיקה של הלייבור.

יש חברים שנתפסו בשיח שנאה אנטישמי והורחקו מהמפלגה, אך רובם הורשו לחזור לשורותיה. חלקם אף מתמודדים בשם המפלגה על מושב פרלמנט בשבוע הבא, ביניהם אפזל חאן ממנצ'סטר, אשר בשנת 2015 פרסם בפייסבוק סרטון וידאו על "ארגון פשע ישראלי-בריטי-שוויצרי-רוטשילדי"

מספר חברי פרלמנט יהודים עזבו את הלייבור לאחר 2015 על רקע בריונות אנטישמית, וכך עשו גם מאות חברים במפלגה, אשר פעם הייתה ביתם הפוליטי של יהודי בריטניה.

בשנה שעברה נחקרה מפלגת הלייבור על ידי הוועדה לשוויון ולזכויות אדם, המשמשת כגוף מבקר ממשלתי, על האופן שבו היא מטפלת בזינוק במספר התקריות האנטישמיות. בשנת 2016 האשימה ועדה בין-פרלמנטרית, שכללה את נציגי הלייבור, את המפלגה ביצירת "מקום בטוח לאנשים בעלי עמדות זדוניות כלפי העם היהודי".

האם יש עדיין חברים יהודים בלייבור?

בהחלט. תנועת הלייבור היהודית, שהוקמה בשנת 1903, היא אחת התנועות הסוציאליסטיות הותיקות ביותר המסונפות למפלגה, אם כי נראה שהיא עומדת להפסיק את קשריה עמה נוכח השערוריות שממשיכות להתחולל ולהסלים. תנועה זו וחבריה נמנים בין המתנגדים הקולניים ביותר לקורבין מתוך המפלגה.

ארגון "קול יהודי למען הלייבור", שהוקם בשנת 2017 על ידי יהודים התומכים בקורבין, נוהג להגן על המפלגה ומנהיגה מול טענות של מבקרים כי הם נגועים באנטישמיות. אחרי שהרב הראשי מירביס פרסם את טור הדעה שלו נגד הלייבור, יצא הארגון בהודעה שבה נכתב כי הרב הראשי "הציב אותנו [היהודים] בעמדה מנוגדת לזו של מיליונים שרואים שורה של הצעות לרפורמה סוציאלית, פרוגרסיבית ולשוויון זכויות הטובות שראינו אי פעם ראו - ומשתוקקים להם".

למרות זאת, נראה כי הרוב הגדול של יהודי בריטניה התרחק ממפלגת הלייבור, לפחות לעת עתה. בסקר שנערך בשנה שעברה בקרב 710 יהודים בריטים, יותר מ-85 אחוזים אמרו כי הם רואים בקורבין אנטישמי, וכי בלייבור "יש רמות גבוהות של אנטישמיות".

האם ייתכן שג'רמי קורבין ינצח?

אכן, כן.

בסקר חדש של YouGov מיום רביעי, השמרנים קיבלו 42 אחוזים מהקולות, כאשר הלייבור מפגרת מאחוריהם בתשע נקודות עם 33 מושבים, והדמוקרטים הליברלים מהמרכז נמצאים הרחק מאחור עם 12 אחוזים מקולות המצביעים.

אלו הן חדשות טובות עבור השמרנים, מפני שהודות לשיטת הבחירות הבריטית, המשמעות היא שהם בדרך להשיג רוב בפרלמנט.

אולם אם מסיבה כלשהי הם לא ישיגו רוב זה, סביר להניח שראש הממשלה בוריס ג'ונסון "יתפטר לאלתר", כפי שכתב ורנון בוגדנור, מרצה לממשל בקינגס קולג' לונדון, במאמר שפורסם ב-Guardian ביום שני. כמעט אף אחת מהמפלגות האחרות לא צפויה ליצור קואליציה עם ג'ונסון בגלל מדיניות הברקזיט הנוקשה שלו, ולכן גם אם השמרנים יהיו המפלגה הגדולה ביותר, ייתכן שהם יפסידו בכל זאת בבחירות ללא רוב אורגני בפרלמנט.

הלייבור, לעומת זאת, עשויה בסופו של דבר להרכיב קואליציה עם הדמוקרטים הליברלים ומפלגות אחרות, ולהכתיר את קורבין כראש ממשלה.