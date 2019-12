גדעון סער: לפנות את חאן אל אחמר עכשיו ח"כ סער קרא לבלום את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C, ליישם את דוח אדמונד לוי ולהחיל ריבונות על היישובים הישראלים ביהודה ושומרון. חזקי ברוך ,

צילום: דוברות סער בחאן אל אחמר גדעון סער: לפנות את חאן אל אחמר עכשיו חבר הכנסת גדעון סער שמתכוון להתמודד על ראשות הליכוד, הגיע היום (שלישי) לתצפת על הכפר הבדואי הבלתי חוקי חאן על אחמר, שראש הממשלה בנימין נתניהו נמנע מלהרוס אותו גם לאחר החלטת בג''ץ. ''בחאן אל אחמר, כמו בשטחי C בכלל, השאלה היא פשוטה: מי בעל הבית? ישראל או הרשות הפלסטינית, הפועלת בסיוע האיחוד האירופי כדי לקבוע עובדות בשטח", אמר סער. הוא הזכיר כי צו ההריסה הראשון לבתי הכפר הבלתי חוקי ניתן כבר בשנת 2009. ''ארבע פעמים דחה בית המשפט העליון את העתירות בנושא. עתיד יהודה ושומרון יקבע במעשים ולא במלים. לפנות את חאן אל אחמר מיד", קרא סער. ח''כ סער הבטיח לקדם בניה בשטח E1 ובגבעת המטוס בירושלים: "צריך להתאמץ להסביר להם את החשיבות של ההתיישבות כאן בכל מחיר". לדבריו, יש צורך "למצוא פתרון לתושבים, אבל צריך להבין שהשאלה היא לא רק שאלת התושבים, היא שאלת מי הריבון ומה יהיה עתיד השטח הזה וכל שטחי C בעתיד, וכאן צריך לפעול בצורה ברורה ביותר ורציפה".