מה חיפשתם בגוגל? אלו המילים החמות

צילום: iStock גוגל ענקית החיפוש ''Google'' מפרסמת היום (רביעי) את רשימת סיכום השנה בחיפוש. כבכל שנה, הסיכום מספק מבט מעניין ומרתק על המציאות בשנה החולפת באמצעות הנושאים, המושגים והאנשים שהכי עניינו את הגולשים. זו השנה ה-19 שבה Google מפרסמת את דירוג החיפושים החמים והמובילים ברשת במגוון קטגוריות. ברשימת החיפושים תמצאו את מה שהכי עניין את הגולשים בישראל ובעולם בשנה החולפת, במגוון נושאים כמו אקטואליה, אישים, טלוויזיה ועוד. אלו הטרנדים של 2019, מושגי חיפושי שהכי זינקו השנה לעומת השנה הקודמת. מושגי החיפוש המובילים בעולם ובישראל, שחלקם מופיעים בהמשך ההודעה, מפורסמים באתר Year in Search. באתר זה ניתן גם להתרשם מרשימות החיפושים המובילים בלמעלה מ-50 מדינות ולצפות בסרטון הסיכום הבינלאומי השנתי. מה בישראל? החיפוש החם ביותר של השנה החולפת בישראל היה, באופן טבעי, בחירות שתפסו את תשומת הלב הציבורית במהלך השנה כולה לאור שני סבבי הבחירות באפריל ובספטמבר וחוסר הוודאות הפוליטית המזמן בחירות נוספות גם ב-2020. גם בדירוג שאלות ה"איך" הישראלים שאלו יותר מכל את השאלה "איך מצביעים". מחצית מעשרת החיפושים החמים ביותר של 2019 נוגעים לתוכניות וסדרות טלוויזיה עם הכלה מאיסטנבול במקום השני ובהמשך הרשימה האח הגדול (מקום 4), 2025 (מקום 5), אלי כהן (מקום 7) והמרוץ למיליון (מקום 10). משלימים את העשירייה: אירוויזיון (מקום 3) אפליקציית חמ"ל (מקום 6), דודו פארוק (מקום 8) ומפלס הכנרת (9). האירוויזיון ריכז כאמור תשומת לב רבה והתברג במקום שלישי ברשימת החיפושים החמים ביותר. בנוסף, לאנשים הקשורים לתחרות נוכחות מרשימה ברשימת האנשים שהכי עניינו את הישראלים השנה עם אחת ממנחות האירוע לוסי איוב (מקום 2) שפרצה לחיינו, מדונה (מקום 3) סביב השאלה האם תגיע לאירוע ובסופו של דבר הופעתה הבלתי נשכחת והמתמודד שייצג את ישראל השנה, קובי מרימי (מקום 5). את המקום הראשון ברשימת האנשים תופס דוד פארוק וגם מקומם של אנשי תקשורת לא נפקד ממנה עם אושרת קוטלר (מקום 4) מחדשות 13 על רקע התבטאותה הנוגעת לחיילי צה"ל, תמיר סטיימן (מקום 7) ועמית סגל (מקום 9) מחדשות 12. את הרשימה סוגר מייקל לואיס. האירוע החדשותי שזכה לעניין הרב ביותר, מעבר לבחירות כמובן, הייתה פרשיית אפי נווה ובמקום השלישי נמצא אירוע הטרור בסרי לנקה. זו הייתה שנה עם לא מעט אירועי אלימות שחדרו ללב של כולנו. במקום הרביעי פרשת הגננת כרמל מעודה, ולאחר מכן הרצח של מיכל סלה בידי בן זוגה והנערה אורי אנסבכר שנרצחה בפיגוע טרור בירושלים. בהמשך רשימת אירועי החדשות: נפילת הרקטה במושב משמרת, מחוז ירושלים, נעמה יששכר והרב פירר. ומה הישראלים רוצים לדעת חוץ מ"איך מצביעים בבחירות?". את המקום השני ברשימה תופסת השאלה "איך ממלאים לוטו?" ובאופן בלתי מפתיע כנראה גם השאלה "איך לעשות כסף" זוכה לפופולריות רבה (מקום 10). בגזרת המתכונים - הישראלים הכי התעניינו ב"איך להכין פנקייק" ו"איך להכין בורגול" ורבים רבים ישמחו לדעת "איך מחשבים אחוזים" (מקום 4), איך להירדם מהר (7), "איך לצייר חד קרן" (8) ו"איך מתקשרים מחסוי" (9) עשרת הגדולים 2019 1. בחירות 2. הכלה מאיסטנבול 3. אירוויזיון 4. האח הגדול 5. 2025 6. חמל 7. אלי כהן 8. דודו פארוק 9. מפלס הכנרת 10. המירוץ למיליון בחדשות 1. בחירות 2. אפי נווה 3. סרי לנקה 4. כרמל מעודה 5. מיכל סלה 6. אורי אנסבכר 7. מושב משמרת 8. מחוז ירושלים 9. נעמה יששכר 10. הרב פירר אנשים 1. דודו פארוק 2. לוסי איוב 3. מדונה 4. אושרת קוטלר 5. קובי מרימי 6. אפי נווה 7. תמיר סטיינמן 8. שפיטה 9. עמית סגל 10. מייקל לואיס ריאליטי 1. האח הגדול 2. 2025 3. המירוץ למיליון 4. חתונה ממבט ראשון 5. הישרדות 6. מאסטר שף 7. דה וויס 8. מה אתם הייתם עושים 9. גולסטאר 10. رامز في الشلال סדרות טלוויזיה 1. הכלה מאיסטנבול 2. אלי כהן 3. משחקי הכס 4. ביום שהאדמה רעדה 5. צ'רנוביל 6. الهيبة الحصاد 7. בית הנייר 8. פוראבר 9. סיפורה של שפחה 10. מצולמים סרטים 1. מלך האריות 2. היו זמנים בהוליווד 3. הספר הירוק 4. הנוקמים סוף המשחק 5. הג'וקר 6. רפסודיה בוהמית 7. captain marvel 8. המוסד 9. כאב ותהילה 10. ימים נוראים איך....? 1. איך מצביעים בבחירות 2. איך ממלאים לוטו 3. איך מכינים פנקייק 4. איך מחשבים אחוזים 5. איך בוחרים בקלפי 6. איך מכינים בורגול 7. איך להירדם מהר 8. איך לצייר חד קרן 9. איך מתקשרים מחסוי 10. איך לעשות כסף בעולם Searches 1 India vs South Africa 2 Cameron Boyce 3 Copa America 4 Bangladesh vs India 5 iPhone 11 6 Game of Thrones 7 Avengers: Endgame 8 Joker 9 Notre Dame 10 ICC Cricket World Cup People 1 Antonio Brown 2 Neymar 3 James Charles 4 Jussie Smollett 5 Kevin Hart 6 Billie Eilish 7 Greta Thunberg 8 R. Kelly 9 Joaquin Phoenix 10 Jordyn Woods Global News 1 Copa America 2 Notre Dame 3 ICC Cricket World Cup 4 Hurricane Dorian 5 Rugby World Cup 6 Sri Lanka 7 Area 51 8 India election results 9 台風 19 号 10 Fall of Berlin Wall איך מגבשים את רשימות השנה בחיפוש? גוגל מעצבת את הרשימות באמצעות בדיקת מיליארדי שאילתות שאנו מקבלים בכל שנה. בנוסף לסיכום השנתי שמאיר את הטרנדים הבולטים של 2019, קיימים מספר כלים נוספים שנותנים תובנות על החיפוש בעבר ובהווה, בעולם וכאן אצלנו. נדגיש כי אי אפשר להשתמש בכלים אלו כדי לזהות משתמשים אינדיבידואלים מכיוון שהם נסמכים על ספירה אנונימית ומצטברת של כמות הפעמים בהם נשאלה שאילתה מסוימת לאורך זמן. הכלים האלו זמינים כל השנה ואפשר לשחק בהם, לחקור וללמוד מהם בכתובת www.google.com/trends

