לאחר ההצלחה הגדולה באלבום הראשון בסדרה Those Were The Days, משיק היום יעקב שוואקי אלבום מחרוזות נוסטלגי.

מעל 50 להיטי עבר וקלאסיקות שעיצבו את המוזיקה היהודית, בעיבודים חדשים של המנצח והמנהל המוזיקלי רפי גריידי, רביד קשתי, אברומי ברקו ויהודה גלילי.

באלבום החדש מחרוזת ניגוני חב"ד, מחרוזת להיטים באנגלית, מחרוזת משירי גדול הזמר החסידי אברהם פריד, מחרוזת שירים ישראליים, ומחרוזת קומזיץ ישיבתית בה מתארח לדואט איצי וולדנר - המפיק המוזיקלי של האלבום, בליווי מקהלת "זמירות".