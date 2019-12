שיתוף פעולה יהודי-קתולי בפורטו שבפורטוגל

שיתוף פעולה היסטורי. ראשי הקהילה היהודית והקהילה הקתולית בפורטו שבפורטוגל נפגשו היום (שלישי) והכריזו על שיתוף פעולה חברתי, דתי, תרבותי וסוציאלי.

מטרתו של שיתוף הפעולה היא ליצור דיאלוג והבנה בין הקהילות ולמגר אנטישמיות, לקדם מיזמי רווחה ותמיכה הדדית בילדים וקשישים נזקקים.

במהלך המפגש ביקר הבישוף של פורטו במוזיאון היהודי בעיר. כמו כן, הוקם חדר מיוחד במוזיאון היהודי בפורטו ובארמון הקתולי האפיסקופלי המיועד לקידום והדגשת היחסים המיוחדים בין שתי הקהילות.

באירוע הוצג סרט קצר בשם 'קדיש הנזירה', שהופק בשיתוף שתי הקהילות ומתאר מקרה אמיתי של אחווה הדדית בין איש יהודי שנפטר לנזירה קתולית. הסרט הגיע עד לאפיפיור פרנציסקוס, שחוגג היום יום הולדת 83, אשר התרגש מאוד ושלח מכתב לקהילה היהודית, בו שיבח את יוצרי הסרט, אשר לדבריו "מייצגים את תמצית האחווה, התקווה והשמחה בלב העולם".

בין המשתתפים באירוע ההיסטורי היו הבישוף של פורטו, מנואל דה סילבה רודריגס לינדה; נשיא הקהילה היהודית של פורטו, דיאס בן ציון; גבריאלה קנטגרי, הממונה על הקשרים הבי-דתיים בקהילה היהודית ובכירים נוספים מהקהילה היהודית והקהילה הקתולית. 20 נציגים בכירים מכל קהילה.

שתי הקהילות ייסדו את "המיזם הגלובלי בתחומי התרבות והדת" שתוצאתו היא עזרה משותפת לקרנות צדקה, הפקה של ארבעה סרטים וקידום הדדי של המוזיאונים של הקהילות. במהלך היום נפגשו ראשי הקהילות בארמון הקתולי האפיסקופלי לדיאלוג משותף בחסותו של בישוף פורטו. ראשי הקהילות ביקרו במוזיאון הקאתולי והקהילה היהודית הגישה מתנה בצורת סיוע כספי לשתי קרנות צדקה בפורטו. לאחר מכן ביקרו המשלחות במוזיאון היהודי של פורטו, במטרה לקדם את הבנת ההיסטוריה היהודית וחוויות בני הקהילה. האירוע הסתיים בארוחת צהריים משותפת בבית הכנסת 'כדורי – מקור חיים'.

בישוף פורטו הצהיר: "מיזם זה מהווה היפרדות מעבר של אי הבנות וביטחון בעתיד שמבוצע יד ביד. זה דבר ייחודי בעולם, ממש כפי שפורטו היא ייחודית."

נשיא הקהילה היהודית של פורטו, Dias ben Zion, ציין "קשה להשיג קשרים חיוביים בין קתולים ליהודים ללא שיתוף פעולה בתחומים חברתיים, תרבותיים ובין דתיים."

Gabriela Cantergi, חברת הדירקטוריון של הקהילה היהודית, הממונה על הקשרים הבין דתיים, הסבירה על המיזם הגלובלי בתחומי התרבות והדת: "דיאלוג חברתי ותרבותי הינו הכרחי על מנת להשיג סובלנות מלאה בין הכנסייה הרומית הקתולית לבין הקהילות היהודיות, במיוחד בחברות שבהן מוטבעים סטריאוטיפים שליליים, תוך התעלמות למשל מהעובדה שיהודית רבים מתקשים מבחינה כספית."

המיזם המשותף יעסוק ב:

1) יעדים חברתיים, סיוע לילדים, לקשישים ולחולים;

2) קידום של המוזיאון היהודי ומוזיאון הארמון האפיסקופלי

3) הפקה של ארבעה סרטים – The Nun's Kadish"", "Sefarad", "1618" ו- The Light of Judah" – המתארים אירועים שהתרחשו במשך מאות שנים בחברה הפורטוגזית. ההכנסות מהקרנת הסרטים בפורטוגל מיועדות ליעדים חברתיים.

יוזמות אלה זכו לתמיכה פיננסית ומעשית ממשפחות פילנתרופיות יהודיות וכן מארגונים כגון שגרירות ישראל בפורטוגל, ארגון 'בני ברית' העולמי והליגה נגד השמצה.

הקהילה היהודית של פורטו מונה יותר מ- 400 חברים, שהגיעו מיותר מ- 30 ארצות. בית הכנסת 'כדורי -מקור חיים' הוא הגדול ביותר בחצי האי האיברי. הארמון האפיסקופלי הוא מעונו לשעבר של בישוף פורטו והוא בנוי בסגנון ברוק מאוחר ורוקוקו וסבורים שהוא תוכנן על ידי האדריכל האיטלקי ניקולאו נסוני. המוזיאון היהודי בפורטו נחנך השנה על ידי נשיא בני ברית העולמי, צ'רלס קאופמן.