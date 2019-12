בחנוכה חוזרים לתקופת החשמונאים בעיר דוד מחפשים בילוי משפחתי בחנוכה? מוזמנים לחזור בזמן לתקופת החשמונאים עם שלל אטרקציות מדהימות שמחכות לכם בעיר דוד. ,

צילום: קובי הראתי, ארכיון עיר דוד עיר דוד מחפשים לשלב ערכיות וחיבור למורשת ישראל בטיולי חג החנוכה? מגוון פעילויות חדשות בעיר דוד יעניקו לכם ולילדיכם הזדמנות להכיר את מורשת העם היהודי באמצעות אטרקציות חדשות המתאימות לכל המשפחה. ממסע וירטואלי לעברה הקדום של ירושלים, השתתפות פעילה בגילוי ממצאים ארכיאולוגיים היסטוריים ועד סיור עששיות קסום במעבה האדמה בתעלה ההרודיאנית שעברה מתחת לרחובה הראשי של ירושלים עיר דוד קיימת כבר אלפי שנים, ועדיין מצליחה מדי תקופה לייצר אטרקציות חדשות שמצליחות להמחיש ולהקים לתחייה את אחת מהתקופות החשובות ביותר של העם היהודי, במיקום החשוב ביותר עבור עם ישראל. דוידסון GO צילום: עיר דוד המתחם הווירטואלי של דוידסון #GO בתקופה האחרונה נרשמו מספר חידושים דרכם מועברת מורשת ישראל בשפה הפונה לכל המשפחה, כולל לילדים ונוער. אחת האטרקציות המרכזיות שתוצג בחג החנוכה הקרוב הינה מתחם חוויות דיגיטליות המספק מסע מרתק לעברה הקדום של ירושלים. באמצעות שימוש בטכנולוגיה ייחודית ותלת מימד ניתן יהיה להנות ממסע מדהים במנהרת זמן וירטואלית שהוכן במיוחד לחג החנוכה והותאם עבור משפחות, שבמהלכו יאותגרו המשתתפים שיצטרכו למצוא את פח השמן הנסתר. אטרקציות וירטואליות נוספות המתאימות לכלל המשפחה הן 'עתיקטק' – משחק מטמון דיגיטלי הכולל טכנולוגיית מציאות רבודה, חידות וסרטונים, משימות צילום ואמצעי המחשה שדרכם מתחברים הצופים לגן הארכיאולוגי, להיסטוריה ולמורשת העם היהודי. מתחם החוויות הווירטואלי מספק גם הצצה לשחזור קשת רובינסון ומבנה בית המקדש באמצעות משקפי מציאות וירטואלית, משחק ניווט סלולרי על עתיקות ירושלים הקדומה למרגלות הכותל, חידון טריוויה אינטראקטיבי ,סרטון עולי הרגל, ועוד. הפעילויות הווירטואליות משתלבות בצורה מופלאה עם פעילויות בגן הארכיאולוגי 'דוידסון' הצמוד לכותל המערבי, שם ניתן לצעוד תחת שרידי קשת רובינסון – המחלף העתיק בעולם, ולבקר בשרידי המבנים בהם ביקרו עולי הרגל ושימשו אותם בעת ששהו באזור מתחם בית המקדש. לפרטים נוספים ולהזמנות לחצו כאן בואו לגלות אוצר צילום: עיר דוד משתתפים ברגעים ההיסטוריים של גילוי עיר דוד אמנם בעיר דוד כל פינה היא מונומנט היסטורי בפני עצמו, אבל מתי בפעם האחרונה לקחתם חלק לא רק בהתרשמות מההיסטוריה שלנו, אלא גם לקחתם חלק פעיל בגילוי ההיסטוריה עצמה? פרויקט סינון העתיקות בגן הלאומי של עמק צורים יכול מעניק לכם את ההזדמנות לגעת בהיסטוריה עצמה, כשאלפי פריטים כבר נמצאו על ידי מבקרים שביקשו לקחת חלק בפרויקט. קמע מצרי מהתקופה הפרעונית, מטבעות נדירים ותכשיטים הם רק חלק מהפריטים ההיסטוריים שכבר נמצאו, ולכם יש הזדמנות לחשוף עוד שלל אוצרות חבויים שמקורם במבנים היסטוריים מירושלים הקדומה. מדובר בחוויה בלתי נשכחת שעשויה להסתיים באופן המרגש ביותר ומתאימה לכל המשפחה. לפרטים נוספים ולהזמנות לחצו כאן אל סודות האור צילום: עיר דוד באנו חושך לגרש – גרסת העששיות אחד הסיורים המרתקים שניתן להתחבר דרכם לחיים שהתנהלו בעיר דוד הינו הסיור בתעלה ההרודיאנית שעברה מתחת לרחובה הראשי של ירושלים הקדומה, ונמצאת במעבה האדמה. התעלה שימשה מסתור לאחרוני המורדים ערב חורבן בית המקדש, והתגלו בה כמה מהממצאים המרתקים ביותר בעיר דוד. מלבד העובדה שבתום הסיור ניתן יהיה להיכנס למתחם דוידסון GO ללא תשלום, המסיירים יוכלו לצפות ביסודות הכותל המערבי מזווית ראייה לא מוכרת וחדשה. למשתתפים בסיור תינתן האפשרות להגיע ישירות אל הרחוב המפואר בו צעדו עולי הרגל לפני שנים רבות בדרכם לבית המקדש. לפרטים נוספים ולהזמנות לחצו כאן