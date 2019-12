גאווה ישראלית האירוויזיון בישראל - הטוב ביותר בעשור האחרון אירוויזיון 2019 שהתקיים בת"א נבחר כאירוויזיון הטוב ביותר בעשור הזה בתחרות הגולשים הבינלאומית "ESC best of the decade". ערוץ 7 ,

צילום: אסתי דזיובוב/TPS מנחה התחרות אירוויזיון 2019 בישראל נבחר לאירוויזיון הטוב ביותר בעשור האחרון בתחרות הגולשים הבינלאומית "ESC best of the decade" שהתקיימה מטעם האתר הרשמי של התחרות, כך פרסם איגוד השידור האירופי. בתחרות השתתפו גם שני האירוויזיונים שהתקיימו בשוודיה. ההצבעות לבחירת המדינה הזוכה נעשו בארבעה סבבים, על פי ארבעה פרמטרים: הבמה הטובה ביותר, השירים הטובים ביותר, החלק האומנותי והמופע כולו. את האירוויזיון בישראל הפיק תאגיד השידור הישראלי והמנכ"ל אלדד קובלנץ מסר בתגובה, "מעבר לכל פרס רשמי, הצבעת הגולשים היא ההוכחה הטובה ביותר לכך שהתעוזה לחלום - משתלמת. החיבוק החם הזה מהציבור רק מגביר את המוטיבציה שלנו להמשיך ולייצר תוכן איכותי ואלגנטי ובעיקר- פורץ דרך".