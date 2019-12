שיר העשור של גלגלצ: Shape of You של אד שירן זמרת העשור היא אדל, זמר העשור הוא אד שירן והרכב העשור הוא מארון 5 ערוץ 7 ,

צילום: נתי שוחט, פלאש 90 בניין גלי צה"ל ביפו מעל 13 אלף איש בחרו ב-Shape of You, של אד שירן, כשיר העשור של שנות העשרה, ובסך הכל, יותר מ-130 אלף איש השלימו את הצבעתם במצעדי העשור של גלגלצ ומאקו. זמרת העשור היא אדל, זמר העשור הוא אד שירן, הרכב העשור הוא מארון 5. השיר הגרוע של העשור הוא גאנגאם סטייל של Psy, ובקטגוריה החדשה, מפיק/ת העשור, זכה אביצ׳י. בשנה האחרונה של העשור, ולקראת ההצבעה על מצעד העשור של שנות העשרה, גלגלצ פתחה מחדש את ההצבעה על העשורים הקודמים, שנות ה-70, ה-80, ה-90 וה-00. הפרויקט החדשני זכה להד חסר תקדים עם אלפי תגובות ברשתות החברתיות. השירים שזכו במצעדים המקוריים הם: מצעד שנות ה-70: The Beatles - Let It Be מצעד שנות ה-80:

A-ha - Take On Me

במצעד המקורי זכה:

Pink Floyd-Another Brick in the

Wall מצעד שנות ה-90:

Aerosmith - I Don’t Wanna Miss a Thing

במצעד המקורי זכה: U2 – one מצעד שנות ה-00: Bon Jovi - It’s My Life

במצעד המקורי זכה:

Red Hot Chili Peppers - Californication