No Hate No Fear: עצרת בירושלים נגד התגברות האנטישמיות בעולם ביום ראשון תיערך בירושלים עצרת הזדהות במקביל למצעד המחאה בניו יורק נגד גל האנטישמיות. ערוץ 7 ,

Aron Spielman זירת הפיגוע במונסי מפגן הזדהות עם יהדות התפוצות בעקבות התגברות אירועי האנטישמיות ייערך ביום ראשון הקרוב ברחבת המוסדות הלאומיים בירושלים. האירוע נועד לשלוח מסר של תמיכה מישראל ביהדות התפוצות על רקע הזינוק החד באירועי האנטישמיות בעולם ובעקבות התקריות האנטישמיות הקשות האחרונות במונסי, ברוקלין וניו ג'רזי.



מפגן הסולידריות בירושלים ייערך במקביל לצעדת הענק בהשתתפות אלפים, יהודים ולא יהודים, שתתקיים בברוקלין ביום ראשון ביוזמת הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA), תחת הכותרת No Hate No Fear, בעקבות אירועי האנטישמיות החמורים נגד יהודים בעיר ניו יורק בעת האחרונה.



בירושלים יישאו דברים יו"ר הסוכנות היהודית יצחק (בוז'י) הרצוג, סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל קרול נוריאל, מנכ"לית הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה בישראל (JFNA) בקי כספי, מנכ"ל המשרד הישראלי של הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA) אורי לוונטר-רוברטס וסמנכ״ל משרד התפוצות חגי אליצור. גם עולה מארצות הברית תישא דברים באירוע בירושלים. עוד ישתתפו באירוע נציגי קרן היסוד (KH) ונציגי הוועד היהודי האמריקאי (AJC).



במקביל למפגן הסולידריות בירושלים, מאות שליחות ושליחים של הסוכנות היהודית המשרתים ברחבי צפון אמריקה, כמו גם משלחת מיוחדת של הליגה נגד השמצה, יצטרפו למצעד בגשר בברוקלין ויצעדו יחדיו עם נציגי הקהילה בניו יורק ותומכיה במסר של תמיכה וסולידריות.