בנט בבקעת הירדן: "מטרתנו למנוע את כל הבניה הפלסטינית הבלתי חוקית" שר הביטחון נפתלי בנט סייר עם מועצת יש"ע בבקעת הירדן: "אני לא מהאו"ם. אני בעד ההתיישבות בצורה מלאה, זאת המדיניות שלי". חזקי ברוך ,

צילום: מירי צחי בנט בבקעת הירדן שר הביטחון נפתלי בנט סייר היום (שני) בבקעת הירדן יחד עם ראש מועצת בקעת הירדן ויו''ר מועצת יש''ע דוד אלחייני. הסיור החל במושב תומר בביקור בבית אריזה לפלפל שבמושב. בבית האריזה, אשר מעסיק כ-150 פלסטינים, קיבל השר הצצה למאבק בניסיונות החרם וסימון המוצרים מיהודה, שומרון ובקעת הירדן. לאורך הביקור טעמו השר ויו''ר מועצת יש''ע מהתוצרת החקלאית המשובחת של בקעת הירדן. לאחר מכן, המשיכו לתצפית על היישוב פצאל מכביש 505. בתצפית ניתנה לשר סקירה מקיפה על הבנייה הערבית וההשתלטות המסיבית על אדמות מדינה ושטחי C במרחב. בהמשך, עבר השר דרך מוקד החירום של הבקעה המשותף למועצה ולצה"ל, שם שמעו על העבודה היומיומית של עובדי המוקד. את הסיור חתם השר בנט במפגש מקצועי עם ראשי הרשויות במועצת יש"ע, שם נכחו ראשי המועצות יוחאי דמרי מהר חברון, ישראל גנץ מבנימין, אריה כהן ממגילות-ים המלח, שלמה נאמן מגוש עציון, אלי שבירו מאריאל, חננאל דורני מקדומים, אליהו ליבמן מקרית ארבע, הרב הלל הורוביץ ממנהלת חברון, ניר ברטל מאורנית, שי אלון מבית אל, שלמה ללוש ממעלה אפרים, שי רוזנצווייג מאלפי מנשה, אסף מינצר מאלקנה, חיים מנדל שקד מהר אדר, אליהו גפני מעמנואל, יגאל להב מקרני שומרון והצוות המקצועי של השר. השר נפתלי בנט אמר: "אני אתחיל מהסוף: אני לא מהאו"ם. אני בעד ההתיישבות בצורה מלאה, זאת המדיניות שלי. כשר הביטחון יש לי עמדה ברורה של הרחבת ההתיישבות ביו"ש בצורה המהירה, הטובה והחזקה ביותר. בנוגע לשטחי C, יש כאן מערכה ואנחנו עולים על הזירה. הגדרתי לצה"ל ולמערכת הביטחון שמטרתנו למנוע את כל הבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית. זו בנייה פוליטית במטרה לצבור כמה שיותר מאדמותינו. מטרתנו היא לבנות ולהתחזק כמה שיותר בשטחי C. המדיניות ורוח המפקד היא מאוד ברורה". יו"ר מועצת יש"ע דוד אלחייני הוסיף "אני מודה לשר שהגיע לבקר יחד עם 17 ראשי הרשויות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. תודה על ההקשבה, הנכונות והפתיחות לסייע לקידום ההתיישבות במגוון הנושאים שהועלו בפניך. אנו מקווים כי תביא לידי ביטוי את פיסת עולמו בנושא המנהל האזרחי ובנושאים נוספים".