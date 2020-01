אתר האופנה הפופולרי NEXT משיק קולקציית חורף חדשה אתר האופנה הבריטי הציג קולקציית חורף חדשה לרענון המלתחה עם פריטים טרנדיים ומלאי שיק. טובי הירשלר ,

צילום: יח"צ חו"ל סווטשרט עם הדפס גרפי החורף שמתקדם בלוח השנה, מכניס שינויים לא רק במדד הטמפרטורות אלא גם בארון הבגדים שלנו. אתר האופנה הבריטי NEXT משיק בימים אלה קולקציה חדשה הכוללת פירטי בייסיק נצחיים בצבעים אופנתיים לצד פריטים אופנתיים שישמשו אותך החורף, בכל שעות היום והערב. לאלגנטיות: חולצות מלמלה, סוודרים וקרדיגנים בשלל הדפסים, פסים וצבעים, שמלות בלייזר קצרות, שמלות שיפון ארוכות, שמלות מעטפת, שמלות חולצה, מעילי טדי, מעילי פרווה מחממים וכן חליפות מחויטות בצבעי הפנטון של כחול עמוק. הצבעים השולטים הם אוכרה (חרדל), מרווה (ירקרק), קורל, שזיף ורוד חיוור, קאמל וכחול עמוק. חצאית במראה עור 120 ש"ח צילום: יח"צ חו"ל מעיל של Hobbs בצבע אדום 1474 ש"ח צילום: יח"צ חו"ל לטרנדיות: אחד הטרנדים הלוהטים של הקיץ ממשיך גם בעונה הקרה: ההדפסים. ביניהם ניתן למנות את הדפסי הסוואות בצבעי חאקי, פרחים גרפיים, עלים, משבצות, והדפסי חיות. ההדפסים בגוונים של בורדו, כחול קלאסי וירוק חאקי. שמלת חולצה מקסי 142 ש"ח צילום: יח"צ חו"ל צילום: יח"צ חו"ל ז'קט צבאי 132 ש"ח צילום: יח"צ חו"ל סריג עם תפרים ומלמלה 88 ש"ח ואי אפשר ללא אביזרים: את הלוקים הייחודים של Next ניתן לשדרג במגוון אביזרים ייחודיים. מתיקי צד עם הדפסי חיות פרא, לתיקי קלאץ' נוצצים עם פאייטים לתיקי גב צבעוניים, צעיפי גדילים משובצים, שרשרות חרוזים, כובעי גרב, כפפות סרוגות, חגורות מעוטרות באבנים ומטריות גדולות או קומפקטיות. תיק של Radiey London צילום: יח"צ חו"ל נעלי אוקספורד 203 ש"ח צילום: יח"צ חו"ל כובע פונפון סרוג 42 ש"ח צילום: יח"צ חו"ל מחירים: סוודרים – 120 ₪- 85 ₪ מעילים – 195 ₪- 150 ₪ שמלות – 181 ₪- 69 ש"ח תיקים: 350 ₪- 44 ₪