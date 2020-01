יוחאי דמרי: "כך נראה ונשמע משק כנפי ההיסטוריה" ראש מועצת הר חברון, יוחאי דמרי הדגיש בכנס פורום קהלת את חשיבות התמיכה האמריקנית בהתיישבות והזהיר מניסיונות ההשתלטות על שטחי C. חזקי ברוך ,

צילום: חזקי ברוך יוחאי דמרי בכנס פורום קהלת ראש מועצת הר חברון, יוחאי דמרי, השתתף אתמול (רביעי) בכנס פורום ״קהלת״ שנערך בירושלים בנושא הצהרת מזכיר המדינה האמריקני פומפאו בדבר חוקיות ההתיישבות ביהודה ושומרון. בשיחה עם ערוץ 7 אמר, "כך בדיוק נראה ונשמע משק כנפי ההיסטוריה. אנחנו נמצאים ברגע היסטורי, אי אפשר להפחית מהמשמעות של מה שקורה פה בימים האלה". "צריך לזכור שגם בתפיסה האמונית שלנו על פי הגמרא וחז"ל, השליטה שלנו, החזרה שלנו לארץ ישראל תלויה בצורה כזאת או אחרת בהסכמה כזאת או אחרת של הגויים", הוסיף דמרי. לדבריו, "כך זה היה ב-1948 כאשר הוכרזה המדינה וזה מה שקורה כאן היום. תהליך מדהים של הכרה, בעיקר של הידידה הכי גדולה ארה"ב, אבל זה ממשיך ומחלחל במקומות נוספים. זה התחיל בהכרה בירושלים כעיר הבירה והעברת השגרירות, זה המשיך בהכרה של הריבונות ברמת הגולן והיום זה ממשיך בהכרה שההתנחלויות, היישובים והמתיישבים הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ובעזרת השם זה ייגמר בריבונות מלאה, לפחות על כל שטחי C כמו שאנחנו מאמינים". "המאבק שלנו על שטחי C היום הוא המאבק הכי חשוב, כי אם אנחנו לא נעשה מעשים אקוטיים בסוף לא יהיה לנו משא ומתן ולא יהיו לנו שטחי C. צריך לזכור שהיום נלחמים עליהם נגד הרשות הפלסטינית, ארגונים בינלאומיים וכוחות גדולים אחרים עם הרבה מאוד כסף", סיכם דמרי.