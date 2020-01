כחול לבן מכנסת את הוועדה המסדרת

יו״ר הוועדה המסדרת, ח״כ אבי ניסנקורן, זימן את חברי הוועדה לדיון מחר (שני) בשעה 11:00.

הדיון יחל את ההליך להקמת ועדת כנסת.

בחדשות כאן 11 דווח כי מטרת הדיון תהיה לבטל את ההחלטה שקבעה כי יו"ר הכנסת צריך לאשר כל דיון עתידי בפגרה.

המטרה היא לנסות ולמנוע מאדלשטיין להפריע בהמשך לקידום דיוני החסינות בכנסת ולשלול ממנו את הסמכות להתערב בקביעת הדיונים.

מוקדם יותר כינס יושב ראש הכנסת יואל אדלשטיין מסיבת עיתונאים בעקבות חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי לכנסת.

הוא ציין בפתח דבריו כי "בשבוע האחרון התנהל נגדי קמפיין אגרסיבי עם האשמות שונות ומשונות בפוליטיזציה של תפקידי. אנשים שלא ידעו עד כה לבטא את המילה 'ממלכתיות' – עכשיו מסבירים לי שאני פועל ממניעים פוליטיים. אנשים שבינם לבין ממלכתיות לא התקיים אפילו קשר מקרי – מאשימים אותי בהעדר ממלכתיות. הבלגתי. אני לא נוהג להיכנס לקרבות בוץ עם מבקריי".

"אני נותן את התשובה למתקפות נגדי מזה 25 שנותיי בפוליטיקה - במעשים ולא בדיבורים, בממלכתיות ולא בפלגנות, בהתנהלות עניינית ולא מתוך 'פוזיציה'. אבל, במקרים רבים, היה שימוש בביטויים שנשמעו כמו ציטוט ישיר מסרטי מאפיה. אם לא תשתף איתנו פעולה - נדיח אותך. אם לא תקבל את ההצעה שלנו - יהיו לכך השלכות. לאנשים האלה מכחול לבן ומסיעות נוספות, שראו יותר מדי סרטים, אענה בציטוט אלמותי מאחד הסרטים האלה: When you have to shoot, shoot. don't talk", הוסיף יו"ר הכנסת.

אדלשטיין דיבר על מעמדו בעניין כינוס ועדות אל מול הביקורת שהוטחה בו. "בתאריך חמישה עשר בדצמבר 2019 קבעה הוועדה המסדרת, כי ניתן יהיה לכנס את הוועדה רק באישור יושב ראש הכנסת, לאחר שקיבל חוות דעת מן היועץ המשפטי לכנסת. הוועדה לא הגבילה בהחלטתה את תחומי סמכותי. אני מזכיר לכם שאין לקואליציה רוב בוועדה המסדרת".

"את הסיבה להחלטה היטיב לבטא היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון, באומרו באותה ישיבה, ואני מצטט: 'השיקולים של יו"ר הכנסת היו שיקולים הרבה יותר ממלכתיים ופחות פוליטיים מאשר של יתר השחקנים בזירה'. עו"ד ינון התייחס באותה ישיבה גם לעניין חוק המצלמות שמבקשים להשוות באופן שגוי בינו לבין המצב הנוכחי, ואמר: 'ההתנהלות של יושב ראש הכנסת במקרה סופר רגיש מבחינת המפלגה שלו, ומבחינת הלחצים שהופעלו עליו, היתה סופר ממלכתית. היושב-ראש נהג בממלכתיות, ובניגוד לעמדת מפלגתו וללחצים הפוליטיים שהופעלו עליו". עד כאן דבריו".

אדלשטיין קבע כי "כינוס ועדת הכנסת בעת הזו, יהיה טעות קשה".

"אסור שהליך כה חשוב, מעין שיפוטי, יהפוך להיות במה לתעמולת בחירות פסולה. אנחנו נמצאים שבועות ספורים לפני הבחירות. כולם יודעים שבתקופה כזו, ועדת הכנסת תהפוך לג'ונגל שיבזה את כבוד בית המחוקקים. אני יכול להבטיח שאם נשים שם מצלמות של תכנית ריאליטי, הרייטינג יהיה בשמים. מה שאני לא יכול להבטיח זה הליך הוגן וראוי. בלי קשר לזהות מבקש החסינות - מגיע לו הליך הוגן, מגיע לכנסת, הליך הוגן, מגיע לנו, אזרחי ישראל, הליך הוגן", אמר.

בהתייחס לחוות הדעת של עו"ד אייל ינון אמר יו"ר הכנסת, לפני שעה קלה קיבלתי את חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת, בה נקבע כי אין בסמכותי למנוע את כינוסה של הוועדה, למרות החלטה של אותה ועדה שהזכרתי בתחילת דבריי. משמעות הדבר היא שהוועדה המסדרת יכולה להתכנס גם ללא אישור יושב ראש הכנסת".

"אני חייב לומר בצער שאני חולק על עמדתו של היועץ המשפטי לכנסת. בכל מה שתלוי בי – לא אתן יד להפיכתה של הכנסת לזירה של תעמולת בחירות זולה, על ידי שום סיעה בכנסת", ציין אדלשטיין.

עם זאת, לדעתו, המתקפות על ינון מוגזמות ומיותרת. "אני מכיר את עו"ד ינון שנים רבות. בשבע שנותיי כיושב ראש הכנסת ראיתי מאות חוות דעת שלו וקיימתי מאות התייעצויות איתו. במקרים רבים הסכמנו, במקרים מסויימים חלקתי עליו. מותר לחלוק עליו. מותר לא להסכים עם חוות הדעת שלו. מותר גם להעלות את עניין ניגוד העניינים, אבל אסור בתכלית האיסור להסית נגדו באופן אישי. אסור בתכלית האיסור להשתמש כלפיו בשפה פוגענית ואלימה. ואני דורש מכל אלה שעושים זאת להפסיק לאלתר".

אדלשטיין העריך שנושא הדיונים בחסינות אינו פשוט כפי שמנסים להציג אותו לציבור. "אזרחי ישראל, כל מי שחושב, בתמימות, שהיום אנחנו שמים סוף-פסוק לאירוע בו אנחנו נמצאים - טועה. בימים הקרובים,

בשבועות הקרובים, ואולי אף בשעות הקרובות, נמצא את עצמנו בעוד צמתים רבים, ועם הצורך לקבל החלטות והכרעות שישפיעו על הכנסת ועל המדינה בעשרות השנים הקרובות. המצב שלנו הוא מצב תקדימי. כל החלטה שלנו תשפיע על דורות של מחוקקים ושל אזרחים ועל כל המערכת הפוליטית והציבורית במדינת ישראל. אני יודע שאני אישית עוד אדרש להרבה החלטות והכרעות".

"לאורך כל שנותיי בפוליטיקה, עוד לפני שהגעתי לתפקיד יושב ראש הכנסת, פעלתי בממלכתיות ובשיקול דעת. ברצוני לומר כאן, גם לתומכים הנלהבים ביותר של מתן החסינות לראש הממשלה וגם למתנגדים החריפים ביותר למתןן החסינות - את כל ההחלטות אקבל על פי אותם ערכים בהם אני דוגל כל חיי ובהתאם להוראות החוק, תקנון הכנסת ופסיקה משפטית קיימת", סיכם יו"ר הכנסת.