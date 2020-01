מפסיקים את הסטורי של האנטישמיות פרויקט אינסטגרם חדש נגד האנטישמיות הושק לקראת אירועי פורום השואה הבינלאומי. צפו יוני קמפינסקי ,

EJC מפסיקים את הסטורי של האנטישמיות “Stop This Story!” הינו פרויקט אינסטגרם כלל עולמי, במסגרתו יתגייסו מובילי דעת קהל מרחבי העולם, ממנהיגים ועד כוכבי בידור ומובילי רשת, לעצור את האנטישמיות הגואה ולשים לה סוף. הפרויקט הינו יוזמה של ד"ר משה קנטור, נשיא הקונגרס היהודי האירופי וקרן פורום השואה העולמי, "לאור העלייה המתמשכת באירועי אנטישמיות אלימים בעולם, ומתוך כוונה להניע את השיח סביב הנושא ולספר את סיפור האיום הגלובלי הזה בצורה נגישה ורלוונטית יותר, במיוחד לקהלים צעירים", אמר קנטור. הקמפיין כולל וידאו שישודר כרצף מתמשך של סטוריז באינסטגרם, תוך פנייה לצעירים, דור העתיד של העולם, עבורם האינסטגרם הוא אמצעי צריכת המדיה העיקרי. באמצעות שימוש בטכנולוגיות ייחודיות, כולל Time Lapse, יסופר הסיפור הבלתי נגמר של האנטישמיות - משנות ה-30 של המאה הקודמת ועד שנת 2020 - ויראה לעולם שהאנטישמיות לא חלפה. היא תמיד כאן ואם לא נעצור אותה, היא תמשיך לאיים על כולנו. במרכז הסרט ניצבת דמות נשית שמתבגרת ויזואלית אל מול עיני הצופה, מילדות ועד זקנה, וממחישה את הסיפור הבלתי נגמר של האנטישמיות שממשיך ומתרחש לאורך השנים, עד ימינו. השימוש בדמות אישית רלוונטי וטבעי למדיום האינסטגרמי ומייצר, למעשה, תחושה של "סלפי האנטישמיות לאורך השנים", כאשר הרקע משתנה ומציג את האירועים האנטישמיים ברחבי העולם והדמות נשארת באותה תנוחה, רק מתבגרת עם השנים שחולפות ברקע. בנוסף, לראשונה בעולם, ייעשה שימוש בפילטרים של אינסטגרם כחלק ממהלך חברתי עולמי. יוצרי פילטרים מובילים מרחבי העולם התגייסו לפרויקט ויצרו פילטרים מיוחדים עם כותרת הקמפיין, בקריאה לשים סוף לסיפור. באמצעות הפילטרים השונים, שיהיו זמינים לשימוש בעמוד האינסטגרם של המיזם -@stopthisstory - יוכל כל משתמש אינסטגרם בעולם להוסיף את הכיתוב “STOP THIS STORY!" לתמונת כף היד שלו, בקלות ובדרך היצירתית בה יבחר, ולהביע את הקריאה האישית שלו לעצירת האנטישמיות, הגזענות ושנאת הזרים. הקמפיין הבינלאומי עולה לקראת פורום השואה העולמי החמישי, שיתקיים בירושלים ב-23 בינואר 2020, לציון 75 שנה לשחרור אושוויץ. בפורום ישתתפו מעל 45 מנהיגים מרחבי העולם, כולל נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, סגן נשיא ארה"ב מייקל פנס, הנסיך צ'ארלס, נשיא צרפת עמנואל מקרון, נשיא גרמניה פרנק ואלטר שטיינמאייר, נשיאי איטליה, אוסטריה, ויוון, מלכי ספרד, הולנד ובלגיה, נשיאי הפרלמנט, המועצה והנציבות האירופיים, יו"ר ראש בית הנבחרים האמריקאי ננסי פלוסי, בראש משלחת חברי קונגרס דמוקרטיים, ועוד. בין המשפיעים שכבר נרתמו לקמפיין: בר רפאלי, עומרי כספי, השחקנית הבריטית ונסה קירבי ("הכתר"), ערן זהבי, נטע אלחמיסטר, יעל שלבייה, הנשיא ראובן (רובי) ריבלין ואחרים. המשפיעים ישתפו את הסרטון עם העוקבים שלהם ויעודדו אותם לצפות בו באינסטגרם, תוך שיתוף התמונה האישית שלהם עם המסר “STOP THIS STORY!”. "אנטישמיות, על כל צורותיה, פוגעת ביהודים ברחבי העולם על בסיס יום-יומי. יהודים מותקפים לאור היום בבתיהם, ברחובות, בבתי ספר, באוניברסיטאות, בבתי כנסת וברשתות החברתיות. תופעה זו גורמת ליותר מ- 80% מיהודי אירופה לחשוש לביטחונם וליותר מ 40% מהם לשקול לעזוב את בתיהם וקהילותיהם" אמר ד"ר משה קנטור, נשיא הקונגרס היהודי האירופי ויוזם הקמפיין. "הדרך הטובה ביותר להפיץ כל מסר היום היא באמצעות המדיה החברתית. לרשתות החברתיות ולהמונים יש את הכוח להניע לשינוי. אסור לקבל בשום צורה או להקל ראש באנטישמיות. ראינו לאן זה עלול להוביל" הוסיף ד"ר קנטור. "צעירים משתמשי אינסטגרם מהווים פלח דמוגרפי משמעותי הצומח במהירות ותמיד טענתי שהדרך הטובה ביותר להילחם בכל צורה של דעות קדומות היא באמצעות חינוך ומודעות. יצירת מודעות לסיפור האנטישמיות היא הצעד הראשון ההכרחי לעצירתו." ארז ברגבאום מנכ"ל סוכנות התוכן C, מקבוצת פובליסיס העולמית, מובילת הקמפיין באינסטגרם, הוסיף: "תחילתו של העשור החדש מסמנת נקודת מפנה חשובה גם בעולם הפילטרים באינסטגרם, עם קמפיין בינלאומי רחב היקף, שעושה, בפעם הראשונה בעולם, שימוש בפילטרים באינסטגרם וביוצרים המובילים שלהם, לשם יצירת תנועה גלובלית כנגד האנטישמיות. לא עוד רק פילטרים שגורמים לסטוריז שלנו להיראות יפים או מיוחדים יותר, אלא פילטרים הטומנים בחובם מסר חשוב. ובוודאי בימים אלו, בהם גל של אירועים אנטישמיים שוטף את העולם כולו" .