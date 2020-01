מדוע הציפורים תמיד שרות?

הזמר והיוצר אהרן רזאל בסינגל חדש 'Why are birds always singing' בעיבודו של איל מזיג. איריס קול ורזאל ניתחו ביחד את השיר לעומקו. רזאל: "החיפוש הוא אחד מהיסודות של חיינו".