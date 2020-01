הליגה נגד השמצה: להפסיק לעשות פוליטיזציה של האנטישמיות המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה קרא לקונגרס להפעיל לחץ רב יותר על חברות מדיה חברתית על מנת "להשתיק את הניאו נאצים והאנטישמים". ערוץ 7 ,

Photo by TPS אנטישמיות. ארכיון המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה, ג'ונתן גרינבלט קרא למנהיגים מכל קצוות הקשת הפוליטית בארה"ב "להפסיק לעשות פוליטיזציה של האנטישמיות ולהשתמש בה כנשק לגריפת רווחים פוליטיים". בעדות שנתן בפני תת ועדה של בית הנבחרים האמריקני בנושא מודיעין ומאבק בטרור, גרינבלט קרא לקונגרס להפעיל לחץ רב יותר על חברות המדיה החברתית על מנת "להשתיק את הניאו נאצים והאנטישמים בפלטפורמות בהן הם משתמשים". הוא חידש את קריאתה של הליגה נגד השמצה לקונגרס להעביר כמה חוקים שכבר נוסחו והוצגו לו, כולל החוק למניעת טרור מקומי, חוק abara-Heyer NO HATE וחוק Never Again Holocaust Education. "יהיה זה נכון לומר כי השנים האחרונות היו המאתגרות ביותר איתן התמודדנו", אמר גרינבלט בעדותו. "מפיטסבורג ועד פאווי, ג'רזי סיטי, מונסי, אורלנדו, אל פאסו, צ'רלסטון, קאייסטצ'רץ', ניו זילנד, הרשימה נמשכת עוד ועוד". "אך אני לא רוצה לדבר רק על תקריות קטלניות וכאלו שנמצאות בפרופיל גבוה. מדובר גם באלו שמצדיעים במועל יד כסוג של בדיחה, צלבי קרס שמצוירים על דלתות חניה, הקמפוסים בהם סטודנטים יהודים מוחרמים בגלל תמיכתם בישראל. אני מדבר גם על נשים חובשות פאה המוטרדות בסאבוויי או על דברים החובשים כובע שחור הסופגים הערות וקללות כשהם חוצים את הרחוב. אני מדבר על העובדה שאדם אינו בטוח בסופרמרקט בו הוא קונה, בבית הכנסת שלו או בביתו, רק משום שהוא יהודי", אמר גרינבלט. גרינבלט גם הדגיש את התפקיד השלילי שמילאו ענקיות מדיה כגון פייסבוק וטוויטר בקידום אנטישמיות ושנאה וקרא לקונגרס להפעיל לחץ רב יותר ואולי רגולציה חדשה, על החברות הללו.