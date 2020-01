"אני עובד": יאיר נתניהו מאיים בתביעת דיבה

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מאיים להגיש תביעת דיבה נגד כל קדם שיטען שהוא לא עובד.

''‏נמאס לי סופית מהפייק ניוז עלי", הכריז נתניהו הבן בפייסבוק. ''אני עובד גם עובד. אני פרילנס שמייצג ארגונים שונים של הסברה ששוכרים אותי להרצות או לייצג אותם.

''אני מודיע חגיגית שמעכשיו כל אדם שיכתוב עלי שאני לא עובד, יהיה חשוף לתביעת דיבה בסך חצי מליון שקלים (הסכום הקבוע בחוק לתביעת דיבה ללא הוכחת נזק). גם אם מי שפרסם את הדיבה נגדי הוא לא עיתונאי אלא אדם פרטי שכתב בפייסבוק או אינסטגרם הוא יהיה חשוף לאותה תביעה. Enough is enough'', הדגיש יאיר.

בנו של ראש הממשלה נוהג לבלות שעות רבות ברשתות החברתיות ולמחות מול כל מי שמתנגד לאביו, בימין או בשמאל.

אתמול, לדוגמא, סיפר יאיר נתניהו כי ח"כ יועז הנדל מכחול לבן לא הכחיש אפשרות שמפלגתו תישען על המפלגות הערביות כדי להקים ממשלה. ''וואו. עכשיו בשידור חי בערוץ 12, עופר חדד שואל במפורש את יועז הנדל מכחול לבן, האם הם לא יסתמכו על קולות הרשימה המשותפת אחרי הבחירות, כולל תמיכה מבחוץ?

''יועז הנדל לא ענה על השאלה וישר עבר לספין הזוי. פחות או יותר יועז הנדל הרגע הודה בשידורי חי שהם סגרו ממשלה עם תמיכה של הרשימה המשותפת מבחוץ", הוסיף נתניהו הבן.