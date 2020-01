קשת ו-HBO מפתחים סדרת דרמה על חיסולו של עימאד מורנייה השלוחה האמריקאית של קשת אינטרנשיונל, תפתח עם HBO דרמה המתבססת על רב המכר "השכם להורגו" של רונן ברגמן יוני קמפינסקי ,

צילום: מסך עימאד מורנייה קשת סטודיוס, השלוחה האמריקאית של 'קשת אינטרנשיונל', עובדת בימים אלו על שורת פרויקטים משמעותיים וגוף התוכן הישראלי ממשיך לרשום הישגים יוצאי דופן בארה"ב. אחד הפרויקטים המעניינים במסגרת זו הוא דרמה שמפתחת קשת בשיתוף HBO, אשר מתבססת על רב המכר "השכם להורגו" מאת רונן ברגמן. יובל אדלר, יוצר הסרטים "בית לחם" ו"המורה לאנגלית", הצטרף לפרויקט ככותב ובמאי. הסדרה תגולל את הפעולה המשותפת וחסרת התקדים של ה-CIA והמוסד להתנקשות בעימאד מורנייה, ממקימי חיזבאללה, אשר, למעט בן לאדן, היה האיש המבוקש ביותר ברשימות המבוקשים של ה-CIA וה-FBI. המפיקים האחראים יהיו ברגמן ואדלר, לצד המפיקים האחרים מטעם קשת: אבי ניר, אלון שטרוזמן ופיטר טרגוט. מדובר בשיתוף הפעולה השני של קשת עם HBO, לאחר הקו פרודוקציה "הנערים" ששודרה בישראל ובעולם. פרויקט נוסף הוא דרמה בשם "LA BREA" בהפקת קשת סטודיוס, אשר הוזמנה לפיילוט על ידי NBC. המפיקים האחראים מטעם קשת הם אבי ניר, אלון שטרוזמן, רייצ'ל קפלן ופיטר טרגוט. עלילת "LA BREA" תפתח בבולען מאסיבי שנפער באופן מסתורי בלוס אנג'לס, כאשר הוא קורע משפחה לשתיים, ומפריד בין אם ובן לבין אב ובת. כאשר חצי מהמשפחה מוצא עצמו בעולם בדמוני ובלתי מוסבר, לצד קבוצת זרים, בני המשפחה חייבים להיאבק על הישרדותם ולמצוא את הדרך הביתה. כותב הסדרה הוא דיוויד אפלבוים, שיצר עם קשת ב-2017 את הסדרה "Wisdom of the Crowd", אשר פותחה על בסיס פורמט ישראלי מאת שירה חדד ודרור משעני, ושודרה ב-CBS. עוד פרויקט הוא דרמה שמפתחת קשת סטודיוס יחד עם גיא נתיב וג'יימי ריי ניומן, זוכי פרס האוסקר לשנת 2019 על הסרט הקצר "Skin". הסדרה, "The Stuntwoman", תעסוק בסיפורה של ג׳ולי אן ג׳ונסון, הפעלולנית הראשונה בהוליווד של שנות ה-60 וה-70, שהובילה מהפכה נשית והביאה לשינוי היסטורי בהוליווד. בחודשיים האחרונים פורסם כי קשת אינטרנשיונל וחברת ההפקה של גל גדות וירון ורסנו, חוברות להפקת סרט בארה"ב על פי ספרה של דורית רביניאן "גדר חיה". כמו כן, רשת ABC הכריזה על עליית הסדרה "להיות איתה" ברימייק האמריקאי שלה באפריל. סדרה נוספת של קשת סטודיוס, NBC סטודיוס וסוני סטודיוס, "Lincoln", המבוססת על סדרת הספרים "אספן העצמות", עלתה החודש ברשת NBC ומקשת נמסר כי הסדרה הניבה נתוני רייטינג נאים בהשקה. קשת אינטרנשיונל מדורגת כחברת ההפצה ה-5 בגודלה בעולם לתוכן מתוסרט (ממוקמת בין FOX ל-ABC, לפי דירוג K7). מנכ"ל קשת אבי ניר נבחר לאחרונה, זו השנה השלישית ברציפות, לרשימת 500 המשפיעים בתעשיית הבידור העולמית של מגזין וראייטי. ביוני האחרון הוא קיבל את פרס החזון של פסטיבל הסרטים הישראלי בלוס אנג'לס כהוקרה על פועלו בתעשיית התוכן העולמית.