קולקציית קפסולה בלעדית - "על הדרך"

מותג האופנה Reserved משיק קולקציית קפסולה שעוצבה בשיתוף פעולה ייחודי עם Vogue Travel האוקראיני, הממחישה מראות חדשים של טיול מסוגנן מחוץ לעיר עם הרבה סטייל ואסתטיקה.

שת"פ reserved & Vogue צילום: יח"צ

הסטייליסטית ואייקון האופנה ג'ולי פליפס, (עם למעלה מ-202 K) שהייתה אמונה על הסטיילינג בצילומים, הציגה את רעיון קולקציית הקפסולה הראשונה של RESERVED לשנת 2020 והעניקה לה את השם: "על הדרך" - כל הצילומים נעשו באווירה של סרט דרכים.

צילום: אלכס ליסובסקי צילומים בהשראת סרטי דרכים

הכללים נראים פשוטים – less is more. צלליות נקיות וגזרות בסיסיות המוכיחות שאפשר להיות גם מתוחכמות ואלגנטיות.

הגזרות מדגישות את הפרופורציות המושלמות של הבגדים ואת הייחודיות של חומרים יחד עם טקסטורות מגוונות ושילובים מנוגדים כמו מבריק ומט, או שקוף ואטום.

אלמנט חשוב נוסף הוא הצבע, שמשרת נפלא גם את הצילום :פריטים בגוונים של שמנת ובז' מאפשרים להתמקד בכל פלטת האדומים הבהירים – מאדום ארגמן, דרך גוון פלפל חמים ועד אדום יין.

מעיל עור באדום יין צילום: אסף לוי

הצללית חזקה ובעלת קווים ברורים מודרניים ודינמיים. לדוגמה: סריג צווארון גולף הנלבש עם חצאית מידי במראה טוטאלי של אדום עסיסי, מעיל טרנץ' בצבע שמנת עשוי דמוי עור או שמלה סרוגה הם בגדר הפריטים הקלאסיים והעכשוויים לקולקציה זו.

הצילומים משקפים את אישיותה של כוכבת הצילומים - אנה שוט, דוגמנית אוקראינית. היא מסקרנת במראה ומשלבת בין קצוות אישיותה ויופייה. היא רגישה ועם זאת חזקה. ערנית ודינאמית. נשית או טבעית. זוהי ילדה מודרנית נמרצת המודעת לאופנה אך אף פעם לא מסתכנת בהפיכתה לקורבן אופנה. היא מעדיפה איכות על פני כמות ונוחות על פני טריקים ראוותניים. היא מסוגננת ואותנטית.

הקולקציה משקפת את הדואליות של הטבע הנשי, תוך חשיבה על אמני האוונגרד היפנים, שהתפרסמו בזכות פירוק הצללית הנשית שלהם. המותניים המודגשות, אך הם מתחת למעיל אובר סייז, חולצות מתוקות עם שרוולים מוגזמים. עדינות מנוגדת לחוזק, גזרות רגועות אך עם תנועת בד רחבה.

הצבעוניות נעה סביב פלטת צבעים אדומה, המאוזנת על ידי בז' ניטרלי ואופוויט.

מעיל מהקולקצית הקפסולה של reserved צילום: אסף לוי

גוונים עמוקים של יין אדום, פלפל צ'ילי, שרי או אדום בריק המשתלבים עם גוונים של חול ברזילאי, שמנת או קפה עם חלב. הגזרות נבחרו כמחזה של ניגודים והדפוסים בהתאם, פרחים מודרניים עם קווים גרפיים ועם זאת רכים, וממש לצדם משבצות קלאסיות בשילוב בורדו לבן.

חצאית במראה עור אדום מקולקציית "על הדרך" צילום: אסף לוי

את הגזרות הקלאסיות משלימים אמירות ופרטים עכשוויים.

למעילי טרנץ' או למעילי ספארי יש צווארונים רחבים יותר, כיסים מעוטרים, חגורות וכלאפות רחבות יותר. שמלות החולצה מעוצבות כך שיוכלו לשמש גם כמעילים. המיקוד הוא במותניים שמודגשות על ידי פסים. הצללית מתרחבת ויוצרת חצאיות A line, שמלות בוהו בארוך מקסי ועוד

שמלת מקסי בסגנון "בוהו" מקולקציית הקפסולה צילום: אסף לוי

האביזרים המשלימים את הקולקציה: מגפוני קרסול ומגפיים גבוהים בגווני בז' ושמנת, עם אימום מעוגל מעט ועקב נמוך - דק או בלוק ותיקים קטנים בצבעים ניטרליים, אך עם מגוון טקסטורות של קווילט או קליעה שאופנתיים מאוד העונה.

טווח מחירים:

שמלות החל מ-59.9 ₪

ג'קטים ומעילים – החל מ- 79.9 ₪

חולצות החל מ-59.9 ₪

סריגים –החל מ 89.90 ₪

חצאיות החל מ-49.9 ₪

מכנסיים החל מ-49.9 ₪

אוברול- 299.90 ₪

וסט- החל מ 199.90 ₪