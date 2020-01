ירחמיאל באלבום חדש: Off The Derech אמנם בקריצה שם האלבום נקרא OFF THE DERECH אך לגמרי מדובר באומן עם דרך. דרך מוסיקלית סלולה לאחר עבודה רבה והתמדה לאורך שנים. קוביס ,

עטיפת האלבום Off The Derech האומן האמריקאי ישראלי, ירחמיאל, באלבום חדש באנגלית של 21 שירים. אמנם בקריצה שם האלבום נקרא OFF THE DERECH אך לגמרי מדובר באומן עם דרך. דרך מוסיקלית סלולה לאחר עבודה רבה והתמדה לאורך שנים. לרבות הופעות עם אגדות במה כגון מתיסיהו, ,MBD, הרב קרליבך, אהרון רזאל ואברהם פריד. על אף ששפת האם שלו באנגלית זו הפעם הראשונה שמוציא אלבום באנגלית. סגנונותיו באלבום נעים בין פולק-פאנק רוק-פופ ועד רגאיי וסווינג. ומעל הכול אפוף ברוחניות ופנורמה של רגשות עזים וחשופים. OFF THE DERECH מביע שינויים גדולים בחייו של ירחמיאל מתוך סיפור חייו המטלטל והשקפת עולמו. גם הפוליטית. רגעי השבירה, ואיך הרים עצמו מעצב לשמחה. מהמקום ה'אולד סקולי' שלו אל מסע מוסיקלי רחב שמטרתו לגעת בקהל חדש. כמסע של רגש גולמי ופגיעות. חלון למסעו של אהבה ואובדן, שינוי זהות ונקודת מבט רוחנית. מול מראה החסרונות האישיים והספק העצמי ומציאת קבלה עצמית וגידול באהבה. יש מנה טובה של ביקורת חברתית וציניות שתתאים לה אופטימיות וכמיהה לימי שלום, אהבה והרמוניה. ירחמיאל מצליח לארוג מחשבות ורעיונות פואטיים תוך כדי סגנונות מוזיקה וז'אנרים. עם השקעים המצוירים האפלים והשיאים הצבעוניים האקסטטיים. מגיל שבע ירחמיאל מסייר בהקלטות וממלא מקומות ולבבות. הופיע במספר רב של תכניות טלוויזיה ורדיו. עד היום יצאו לאור 5 אלבומי אולפן, 20 סינגלים והופיע כנגן גיטרה בלמעלה מ 50 אלבומים. ועכשיו מגיע אלבומו ה 6. ירחמיאל זיגלר בשמו המלא יליד מונסי ניו יורק. עלה לארץ בשנת 2007, גר בירושלים, למד ב ישיבת 'מיר', במשך שנים מתנדב כאזרח בהופעות מול חיילים במיוחד במהלך המלחמות האחרונות. כיום לומד ארכיאולוגיה ותנ"ך באוניברסיטה העברית, גרוש עם שלושה נערים צעירים, 3 דגים, 3 עכברים ואולי בקרוב יצטרף גם חתול ... ירחמיאל מספר ומסכם : "כל האלבומים לפני היו מוזיקה דתית מעומקה של תורה, בעיקר משום שהגעתי מרקע דתי עד לחזרה בשאלה. זו הפעם הראשונה שאני עושה אלבום באנגלית מתוך מטרה להיפתח לקהלים רחבים יותר שיתחברו אליי. מצד אחד אני זמר חילוני אך עם להקת ליווי של בעלי תשובה חרדים וזה יוצר תערובת ייחודית של הרכב. התחתנתי, התגרשתי עם כמה מאבקים כלכליים שעברתי ופשוט התחברתי לשינויים חברתיים בעולם שהובילו לחומר טוב והכל יצר בי אג'נדה ברורה להישאר חיובי גם תוך כדי היותי ביקורתי לעיתים ולמצוא מסלול ייחודי בחיים. לא לוותר על אהבה לעולם ולנסות לבנות עתיד טוב יותר לעצמנו ולילדינו. אני אוהב את האלבום הזה, שהוא אבן דרך גדולה עבורי באופן אישי ובקריירה שלי. תמיד יש מקום לשיפור אך המטרה כאן לא ליצור מוסיקה מושלמת אלא להגיע לנקודות העומק מבפנים וליצור מוסיקה כמה שיותר אותנטית שתתחבר לאנשים חדשים".