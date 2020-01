אל על זכתה בפרס "Supported Finance deal of The Year" הפרס הוענק לנציגי החברה בכנס השנתי המוביל של עולם מימון התעופה המתקיים בדבלין. עדו בן פורת ,

צילום: airline economic אליהו פרנקל, ינקלה שחר, סיגל יעקובי ודגנית פלטי חברת אל על זכתה בפרס "Supported Finance deal of The Year" על ידי המגזין Airline Economics לפי בחירת הגופים המובילים בעולם התעופה. הפרס המכובד הוענק לנציגי החברה, במסגרת הכנס השנתי המוביל בתחום מימון מטוסים של המגזין בדבלין אירלנד, על עסקת המימון שנחתמה במהלך יוני 2019, בסך של כ-145 מיליון דולר לרכישת מטוס הדרימליינר 787-9 העשירי של החברה במסגרת עסקת ההצטיידות של החברה של 16 מטוסי דרימליינרים חדשים ומתקדמים. ייחודה של עסקת המימון נובע מכך שהיא משלבת לראשונה עסקת מימון מסוג JOLCO עם גיבוי ביטוחי באמצעות AFIC, שהועמד לראשונה על ידי גוף ביטוח יפני. דגנית פלטי, סמנכ"לית הכספים של אל על, ינקלה שחר, גזבר החברה, סיגל יעקובי, סגנית גזבר החברה ועו"ד אליהו פרנקל, סגן מנהלת הלשכה המשפטית של החברה קיבלו את הפרס המכובד מידי נציגי המגזין בטקס מרשים במהלך הכנס בו משתתפות החברות המובילות בעולם מימון המטוסים בעולם (בנקים, חברות ליסינג ובתי השקעות).