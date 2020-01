לראשונה בישראל

לראשונה בתולדות המדינה התכנסו למעלה מ-40 ממנהיגי העולם לארוחת ערב רשמית בחסות נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין, לכבוד פורום השואה הבינלאומי.

באירוע נשאו דברים נשיא המדינה, המארח הרשמי של האירועים, מלך ספרד כנציג המנהיגים, וחתן פרס ישראל וחוקר השואה פרופ' יהודה באואר.

בין האורחים המכובדים: נשיא צרפת, נשיא גרמניה, נשיא איטליה ורבים נוספים. בין המכובדים הישראלים שלקחו חלק בארוחה: ראש הממשלה, שר החוץ, נשיא פורום השואה הבינ"ל, יו"ר יד ושם, הרב ישראל מאיר לאו, בני גנץ, יו"ר הכנסת, הרמטכ"ל, נשיאת בית המשפט העליון וראש עיריית ירושלים.



הערב נפתח בקבלת פנים מכובדת, בה קיבל הנשיא את אורחיו בכניסה בלחיצות יד. האורחים פנו מאוהל קבלת הפנים למקומותיהם בשולחן החגיגי בפתח הארוחה. "ברוכים הבאים לארוחת הערב הרשמית לרגל פורום השואה העולמי החמישי, בחסות נשיא מדינת ישראל", הכריזה מנחת הערב, יעל לביא, ואמרה: "פורום השואה העולמי מציין את יום ההנצחה הבינלאומי לזכר קרבנות השואה, ואת יום השנה ה-75 לשחרור אושוויץ-בירקנאו. מדינת ישראל מכבדת עמוקות את העובדה שרבים כל כך ממנהיגי עולם לוקחים חלק בפורום זה, כדי להבטיח שנהפוך את זיכרון העבר להבטחה לעתיד".

לרגל המאורע הופק סרטון מיוחד שהוקרן בפני האורחים ובו 44 הצהרות של מנהיגי העולם, הקוראות לזיכרון השואה ולמאבק באנטישמיות. אלו אוגדו לספר יחיד במינו בהוצאת "יד ושם", ו"פורום השואה העולמי החמישי".נשיא המדינה ריבלין פתח את נאומו ואמר: "בשם מדינת ישראל ועם ישראל, ברוכים הבאים לירושלים. תודה לכולכם שהגעתם הנה. זהו מפגש היסטורי, לא רק עבור ישראל והעם היהודי, אלא עבור האנושות כולה. הערב בעודנו זוכרים את קורבנות השואה, ומלחמת העולם השנייה, אנו מציינים גם את ניצחון החופש וכבוד האדם".

הנשיא הוסיף: "מחר נתכנס ביד ושם, לזכור ולהבטיח שלעולם לא עוד. יד ושם הוא מכון מוביל למחקר וחינוך השואה, בהדרכת היסטוריונים. יש להשאיר את המחקר ההיסטורי להיסטוריונים. תפקידם של מנהיגים פוליטיים הוא לעצב את העתיד. בתקופה בה יותר ויותר ניצולים עוזבים אותנו, התכנסות זו מהווה ביטוי למחויבותנו המשותפת, להעביר את העובדות והלקחים ההיסטוריים של השואה, לדור הבא".



"העתיד טמון בבחירות שאנו מבצעים, במיוחד באלה שאנו עושים יחד, כמדינות וכאומות", הדגיש הנשיא וחתם את דבריו בתפילה כי מהחדר הזה יצא מסר אחיד לכל אחת מהמדינות בעולם כי "מנהיגי העולם עומדים מאוחדים במאבק נגד גזענות, אנטישמיות וקיצוניות, בהגנה על הדמוקרטיה ועל הערכים הדמוקרטיים. זהו צו השעה. זה האתגר שלנו. זו הבחירה שלנו".

לאחר הגשת המנה הראשונה, ביצעו דוד דאור, מירי מסיקה ועמיר בניון את השיר "האחרון שנשאר", שנכתב על ידי משה קלוגהפט והולחן על ידי עמיר בניון. השיר, שבוצע בעברית ובאנגלית, הוא מחווה מרגשת לניצולי השואה, המשמשים כקשר חי בין העולם שנחרב, לבין העולם שנבנה מחדש.הכינור בו נוגן קטע הפתיחה של השיר היה שייך לניצול השואה יצחק ריידר ז"ל, מוזיקאי מוכשר שחי בוורשה עם פרוץ המלחמה. יצחק הסתתר מפני הנאצים אך המשיך לנגן יחד עם חבר גרמני. אותו חבר הבריח אותו מפולין לבלארוס בעזרת דרכון מזויף אך יצחק נתפס בדרכו על ידי האס-אס. אלו דרשו ממנו לנגן עבורם ולכן החליטו לתת לו לחיות. הוא הסתתר בבור בבלארוס, וברח מהנאצים פעם נוספת כשעשה את דרכו למוסקבה. כינורו נשאר מאחור.

כל משפחתו של יצחק נרצחה על ידי הנאצים בגטו ורשה ובאושוויץ אך באמצעות המוזיקה, יצחק הצליח לחדש את חייו, הפך לפרופסור מוכר למוזיקה, הקים משפחה ובסופו של דבר עלה לישראל. בשנת 1973 הגיע זר עד דלת ביתו והחזיר את הכינור האבוד לבנו, ולדימיר, מבלי לומר דבר.



כנציג המנהיגים, עלה לנאום מלך ספרד, King Felipe VI of Spain, פליפה השישי. בדבריו הדגיש: "עם עבר יהודי כה יקר, עשיר ומורכב וקהילה יהודית תוססת, החליטה ספרד לייצר מסגרת איתנה של חוקים ויוזמות במאבק הבלתי מתפשר נגד אנטישמיות וכל סוג שנאת זרים או גזענות. יש, כמובן, עמים רבים נוספים, הנמצאים כאן ואחרים, העושים מאמצים דומים. אך למרות שאני נשאר אופטימי, אני יודע, כולנו יודעים, שנצטרך להמשיך במאבק יחד, כך שהמילים שחזרנו עליהן כך כל כך הרבה פעמים, 'לעולם לא עוד', יישארו העיקרון המנחה והבלתי מתפשר שלנו. לעולם לא עוד, LEOLÁM LO OD".



בהמשך, ביצע שלומי שבן עיבוד מיוחד לשירו של לאונרד כהן "Dance Me to the End of Love". השיר נכתב לאחר שהזמר לאונרד כהן למד מעדויותיהם של שורדי מחנות ההשמדה על תזמורת כלי המיתר שחבריה אולצו ללוות בנגינה את האסירים שהוצעדו אל מותם בתאי הגזים. שלומי שבן הוא נכד לניצולת שואה ששרדה את עינויי מנגלה, הלנה אדלר מושקוביץ'. באושוויץ היא נשלחה לעבוד במטבח המחנה, שם הצליחה להבריח שאריות מזון לאסירים אחרים, ועזרה להם לשרוד.

האירוע נחתם בתמונה משותפת של כלל המנהיגים אשר לאחריה הוגש קינוח.



במהלך הימים האחרונים התרחשו הכנות קפדניות ומקיפות. מערך האבטחה הכין את כוחותיו במלוא המרץ ואל הבידוק המוגבר הצטרפו גם כלבי האבטחה, עוד תורגלה הגעת שיירות הרכבים של עשרות המנהיגים. בשערי המשכן עברו עשרות טונות של ציוד: 150 קורות ברזל ועץ, 400 מ"ר של ריצוף, 240 פריטי ריהוט ו-800 נורות, לצד מאות אמצעי חימום.



הבית קושט ב-900 כדים מסוגים מיוחדים עם למעלה מ-3000 פרחים ממינים שונים, בהם אלף ורדים שנקטפו במיוחד לאירוע זה, קאלות לבנות, דולפינים בלדונה, ליזיאנטוס, לוע ארי ונוריות לבנות.



על המטבח צבאו טבחי קייטרינג מעשיה בהובלת השף שלום קדוש, ודאגו להכנת 120 ק"ג ירקות, 50 קילו פילה בקר, 250 יחידות פילה דגים ו-96 בקבוקי יין. מחשבה רבה הושקעה בארוחה שהביאה אל השולחן ממיטב הטעמים הישראליים המודרניים של המטבח הישראלי העכשווי. מאחר ונשיא המדינה צמחוני, לצד מנת בשר הוגשה גם מנת דג.



הפסנתר כוונן והשטיחים נמתחו על הבמות, דגלי המדינות המתארחות הוצבו במקומותיהם גם באולם בית הנשיא וגם על הבמה המיוחדת שנבנתה לטובת התמונה ההיסטורית שצולמה בתום האירוע.