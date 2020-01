אבי דיכטר: תפנית דרמטית

מייסדי המדינה סיפרו לנו על כ''ט בנובמבר 1947 אנחנו נזכה לספר לילדינו ונכדינו על כ''ח בינואר 2020.

מאז מלחמת שש הימים העולם כולו תמיד דרש מישראל לסגת משטחים לטובת השלום. אתמול בפעם הראשונה נשיא ארה''ב דונלד טראמפ הפך את הקערה על פיה, והודיע - ריבונות עכשיו, שלום אחר כך.

הוריי, כמו ניצולי שואה רבים, נאלצו לחשוב בקטן, לקבל פיסת אדמה כדי לקבץ אליה את שורדי השואה מכל מדינות העולם. הם נאלצו לקבל את ישראל של כ''ט בנובמבר 1947 ללא ירושלים.

היום בישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, הדור שלי ואני בתוכם יכולים להרשות לעצמנו לחשוב בגדול ולקבל סוף סוף הכרה עולמית בירושלים בירת ישראל, בריבונות על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון ובריבונות על בקעת הירדן. זוהי תפנית דרמטית.

לחצי מיליון הישראלים הגרים ביהודה ושומרון מגיע סוף סוף לא רק לחיות תחת החוק הישראלי, אלא גם תחת ריבונות ישראלית.

לפלסטינים ולמחמוד עבאס בראשם אומר בפשטות: מי שהולך בדרך הנכונה מגיע ליעדו. לאורך כל השנים ישראל העדיפה ללכת בדרך השלום. כשנכפתה עלינו מלחמה וטרור ידענו לנהל מלחמת חרמה כנגד כל מי שהפעיל עלינו כוח. אל תנסו אותנו בדרך המלחמה.

אני רוצה לומר יישר כוח גדול לראש הממשלה נתניהו על התעוזה שגילה מול נשיאי ארה''ב ואני רוצה לומר תודה ענקית לנשיא ארה''ב דונלד טראמפ על המהלך הדרמטי שהוביל בנחישות ובפיקחות רבה מאוד.

God bless the State of Israel

God bless the United States of America

עם ישראל חי