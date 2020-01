לקראת ט"ו בשבט: מצעד פריטים בהשראת הצבע הירוק, הפריחה, העץ והאדמה זה הזמן לשלוף פריט בצבע ירוק או בהדפס פרחוני. גם צבעי אדמה טרנדיים מזכירים את החג שכולו מחווה לאדמה ופרותיה. טובי הירשלר ,

צילום: יח"צ חו"ל שמלה ירוקה של NEXT לקראת ט"ו בשבט- חג האילנות, נזכרנו בטרנדים החמים שמקבלים הקשר נהדר לצבעי אדמה ועץ, והדפסי פרחים שימשיכו איתנו גם לאביב הקרוב. קיבצנו מבחר פריטים בהשראת חג האילנות: תיק ירוק רענן בעיצוב רוסלו שמריה 600 ש"ח צילום: יח"צ ז'קט ירוק של גולברי 199 ש"ח צילום: ניר יפה טבעת זהב בשיבוץ אבנים ירוקות צילום: הבורסה לתכשיטים מגפון בצבעי אדמה של select 79.90 צילום: ישראל יניב "עונדת עצים" של עדיים מכל הלב צילום: יוסי גמזו לטובה שמלת מקסי בהדפס פרחים של NEXT 142 ש"ח צילום:יח"צ חו"ל שעון ג'י שוק ירוק מבית קסיו 968 ש"ח צילום: יח"צ חו"ל שרשרת פרחים של עדיים מכל הלב שמלת מידי ירוקה בהדפס מעודן של NEXT 120 ש"ח צילום: יח"צ חו"ל צילום: ארי אביץ שמלת פרחים ירוקה של גולברי 129 ש"ח צילום: ניר יפה